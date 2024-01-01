Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Курській області загинув Герой з Луцька Володимир Закрева
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком
Сьогодні, 19:15
Від мобілізації заброньовано 90% рятувальників, - Зеленський
Сьогодні, 18:17
Три міністри подали до парламенту заяви про відставку
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 вересня
02 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня
01 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 серпня
30 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня
29 серпень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Курській області загинув Герой з Луцька Володимир Закрева
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком
Сьогодні, 19:15
 0
Від мобілізації заброньовано 90% рятувальників, - Зеленський
Сьогодні, 18:17
 0
Три міністри подали до парламенту заяви про відставку
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8