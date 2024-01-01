На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гузь





Про це повідомляє християнська церква повного Євангелія у м. Ковель «Емануїл», передає



Володимир Гузь загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області, внаслідок отриманих поранень, несумісних з життям в результаті артилерійського обстрілу з боку противника.



«Наш брат, друг, частинка нашої церковної сімʼї, той, ким ми цінували і той, хто цінував нами, Люблячий Чоловік для своєї прекрасної Дружини Юлії та чудовий тато для двох своїх діток - Іллі та Романа, надзвичайно талановитий музикант, людина з великим серцем», - розповідають про захисника.



Закликають фінансово підтримати сімʼю Володимира.

Номер карти дружини:



5168745031498378 - Гузь Юлія Федорівна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Гузь.Про це повідомляє християнська церква повного Євангелія у м. Ковель «Емануїл», передає ВСН Володимир Гузь загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області, внаслідок отриманих поранень, несумісних з життям в результаті артилерійського обстрілу з боку противника.«Наш брат, друг, частинка нашої церковної сімʼї, той, ким ми цінували і той, хто цінував нами, Люблячий Чоловік для своєї прекрасної Дружини Юлії та чудовий тато для двох своїх діток - Іллі та Романа, надзвичайно талановитий музикант, людина з великим серцем», - розповідають про захисника.Закликають фінансово підтримати сімʼю Володимира.Номер карти дружини:5168745031498378 - Гузь Юлія Федорівна

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