На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гузь
Сьогодні, 21:15
На Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Гузь.
Про це повідомляє християнська церква повного Євангелія у м. Ковель «Емануїл», передає ВСН.
Володимир Гузь загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області, внаслідок отриманих поранень, несумісних з життям в результаті артилерійського обстрілу з боку противника.
«Наш брат, друг, частинка нашої церковної сімʼї, той, ким ми цінували і той, хто цінував нами, Люблячий Чоловік для своєї прекрасної Дружини Юлії та чудовий тато для двох своїх діток - Іллі та Романа, надзвичайно талановитий музикант, людина з великим серцем», - розповідають про захисника.
Закликають фінансово підтримати сімʼю Володимира.
Номер карти дружини:
5168745031498378 - Гузь Юлія Федорівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє християнська церква повного Євангелія у м. Ковель «Емануїл», передає ВСН.
Володимир Гузь загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області, внаслідок отриманих поранень, несумісних з життям в результаті артилерійського обстрілу з боку противника.
«Наш брат, друг, частинка нашої церковної сімʼї, той, ким ми цінували і той, хто цінував нами, Люблячий Чоловік для своєї прекрасної Дружини Юлії та чудовий тато для двох своїх діток - Іллі та Романа, надзвичайно талановитий музикант, людина з великим серцем», - розповідають про захисника.
Закликають фінансово підтримати сімʼю Володимира.
Номер карти дружини:
5168745031498378 - Гузь Юлія Федорівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ціни підскочили: скільки коштує викопати картоплю на Волині
Сьогодні, 21:45
Ольга Стефанішина подала заяву про відставку
Сьогодні, 21:17
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гузь
Сьогодні, 21:15
У Курській області загинув Герой з Луцька Володимир Закрева
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
Сьогодні, 20:00