На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гузь

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гузь
На Харківщині загинув Герой з Волині Володимир Гузь.

Про це повідомляє християнська церква повного Євангелія у м. Ковель «Емануїл», передає ВСН.

Володимир Гузь загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області, внаслідок отриманих поранень, несумісних з життям в результаті артилерійського обстрілу з боку противника.

«Наш брат, друг, частинка нашої церковної сімʼї, той, ким ми цінували і той, хто цінував нами, Люблячий Чоловік для своєї прекрасної Дружини Юлії та чудовий тато для двох своїх діток - Іллі та Романа, надзвичайно талановитий музикант, людина з великим серцем», - розповідають про захисника.

Закликають фінансово підтримати сімʼю Володимира.
Номер карти дружини:

5168745031498378 - Гузь Юлія Федорівна

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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