Ціни підскочили: скільки коштує викопати картоплю на Волині









Старовижівчани виходять на поле родинами. Здебільшого працюють у напівавтоматизований спосіб: трактор викопує, а люди збирають.



Аби найняти трясун, доведеться заплатити 60-70 гривень за соту, швирялку – 45-50 гривень.



Дорожче обійдуться послуги картоплекомбайна – 100-120 гривень за соту.



Зазначимо, що в порівнянні з минулим роком викопати картоплю коштує дорожче. До прикладу, комбайном торік можна було викопати за 80 гривень.



Господарі кажуть, що цьогоріч в цілому картопля вродила, хоча зазначають, у когось врожай кращий, а хтось зібрав картоплі менше, ніж торік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Старовижівщини традиційно весною засадили, влітку обробили, а наразі розпочали або й завершили збір картоплі. Район.Стара Вижівка цікавився, скільки коштує викопати «другий хліб» та який цьогорічний урожай.Старовижівчани виходять на поле родинами. Здебільшого працюють у напівавтоматизований спосіб: трактор викопує, а люди збирають.Аби найняти трясун, доведеться заплатити 60-70 гривень за соту, швирялку – 45-50 гривень.Дорожче обійдуться послуги картоплекомбайна – 100-120 гривень за соту.Зазначимо, що в порівнянні з минулим роком викопати картоплю коштує дорожче. До прикладу, комбайном торік можна було викопати за 80 гривень.Господарі кажуть, що цьогоріч в цілому картопля вродила, хоча зазначають, у когось врожай кращий, а хтось зібрав картоплі менше, ніж торік.

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