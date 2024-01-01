Ціни підскочили: скільки коштує викопати картоплю на Волині
Сьогодні, 21:45
Жителі Старовижівщини традиційно весною засадили, влітку обробили, а наразі розпочали або й завершили збір картоплі.
Район.Стара Вижівка цікавився, скільки коштує викопати «другий хліб» та який цьогорічний урожай.
Старовижівчани виходять на поле родинами. Здебільшого працюють у напівавтоматизований спосіб: трактор викопує, а люди збирають.
Аби найняти трясун, доведеться заплатити 60-70 гривень за соту, швирялку – 45-50 гривень.
Дорожче обійдуться послуги картоплекомбайна – 100-120 гривень за соту.
Зазначимо, що в порівнянні з минулим роком викопати картоплю коштує дорожче. До прикладу, комбайном торік можна було викопати за 80 гривень.
Господарі кажуть, що цьогоріч в цілому картопля вродила, хоча зазначають, у когось врожай кращий, а хтось зібрав картоплі менше, ніж торік.
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Район.Стара Вижівка цікавився, скільки коштує викопати «другий хліб» та який цьогорічний урожай.
Старовижівчани виходять на поле родинами. Здебільшого працюють у напівавтоматизований спосіб: трактор викопує, а люди збирають.
Аби найняти трясун, доведеться заплатити 60-70 гривень за соту, швирялку – 45-50 гривень.
Дорожче обійдуться послуги картоплекомбайна – 100-120 гривень за соту.
Зазначимо, що в порівнянні з минулим роком викопати картоплю коштує дорожче. До прикладу, комбайном торік можна було викопати за 80 гривень.
Господарі кажуть, що цьогоріч в цілому картопля вродила, хоча зазначають, у когось врожай кращий, а хтось зібрав картоплі менше, ніж торік.
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