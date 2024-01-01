Чи знайшли, хто стріляв у військових ТЦК у Луцьку: що відомо





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



У головному управлінні Нацполіції у Волинській області прокоментували, на якій стадії розслідування та чи знайшли нападника.



Відомо, що правоохоронці досі проводять оперативно-розшукові заходи.



Нагадаємо, що інцидент трапився в ніч на 27 серпня. Вночі невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець був поранений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці продовжують розслідувати справу про стрілянину по військовослужбовцях, які несли службу на посту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на вулиці Теремнівська у Луцьку.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» У головному управлінні Нацполіції у Волинській області прокоментували, на якій стадії розслідування та чи знайшли нападника.Відомо, що правоохоронці досі проводять оперативно-розшукові заходи.Нагадаємо, що інцидент трапився в ніч на 27 серпня. Вночі невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець був поранений.

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