Чи знайшли, хто стріляв у військових ТЦК у Луцьку: що відомо
Сьогодні, 22:44
Правоохоронці продовжують розслідувати справу про стрілянину по військовослужбовцях, які несли службу на посту Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на вулиці Теремнівська у Луцьку.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
У головному управлінні Нацполіції у Волинській області прокоментували, на якій стадії розслідування та чи знайшли нападника.
Відомо, що правоохоронці досі проводять оперативно-розшукові заходи.
Нагадаємо, що інцидент трапився в ніч на 27 серпня. Вночі невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець був поранений.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
У головному управлінні Нацполіції у Волинській області прокоментували, на якій стадії розслідування та чи знайшли нападника.
Відомо, що правоохоронці досі проводять оперативно-розшукові заходи.
Нагадаємо, що інцидент трапився в ніч на 27 серпня. Вночі невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець був поранений.
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