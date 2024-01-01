Нацбанк анулював ліцензію відомій компанії, яка видає мікрокредити: про яку йдеться

Нацбанк анулював ліцензію відомій компанії, яка видає мікрокредити: про яку йдеться
Національний банк України ухвалив рішення про анулювання ліцензії фінансової компанії ТОВ "Маніфою", також відомої як Money4YOU, після планової інспекційної перевірки.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Компанія займалася видаванням мікрокредитів, проте її діяльність не відповідала вимогам регулятора. Окрім анулювання ліцензії, НБУ наклав на Money4YOU штраф у розмірі 4,28 мільйона гривень за низку серйозних порушень. По-перше, компанія не вказувала в договорах про споживчий кредит денну процентну ставку та методику її розрахунку, що є прямим порушенням законодавства.

Повідомляється, що Money4YOU порушила закони, які регулюють споживче кредитування, фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а також норми, що стосуються електронної комерції.

НБУ також зазначив, що компанія не дотримувалася різних положень регулятора. Зазначимо, що 2021 року НБУ вже вживав заходів впливу щодо ТОВ "Маніфою" через порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. 2023 року компанія знову потрапила під санкції НБУ за надання свідомо неправдивої інформації. Ці кроки регулятора відображають серйозні проблеми в діяльності компанії та прагнення забезпечити належний рівень фінансових послуг в Україні.

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Теги: Мікрокредити, Нацбанк, ліцензія
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