Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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