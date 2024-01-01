Українського футболіста номінували на «Золотий м'яч»
Сьогодні, 01:15
Український нападник "Роми" Артем Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч", який вручають найкращому гравцю за підсумками року.
Про це повідомляє "Чемпіон".
Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 голових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".
Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.
Нагадаємо, українець перейшов у Рому влітку 2024 року. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Чемпіон".
Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 голових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".
Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.
Нагадаємо, українець перейшов у Рому влітку 2024 року. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українського футболіста номінували на «Золотий м'яч»
Сьогодні, 01:15
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коли і де на Волині відключатимуть світло 5 вересня
04 вересень, 23:02
У Луцьку горить приміщення біля АЗС
04 вересень, 22:39