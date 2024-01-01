Українського футболіста номінували на «Золотий м'яч»

Українського футболіста номінували на «Золотий м'яч»
Український нападник "Роми" Артем Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч", який вручають найкращому гравцю за підсумками року.

Про це повідомляє "Чемпіон".

Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 голових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.

Нагадаємо, українець перейшов у Рому влітку 2024 року. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

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Теги: футбол, Україна, Золотий м'яч, Артем Довбик
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