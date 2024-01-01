Українського футболіста номінували на «Золотий м'яч»

Артем Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч", який вручають найкращому гравцю за підсумками року.



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Довбик у сезоні-2023/24 виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 голових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".



Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.



Нагадаємо, українець перейшов у Рому влітку 2024 року. Його трансфер увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

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