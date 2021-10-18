Відсьогодні у Луцьку перекриють дві вулиці для руху транспорту

У зв’язку із виконанням робіт з ремонту залізничних переїздів 5 вересня буде зупинено рух транспорту вулицею Ківерцівська на ділянці від перехрестя з пров. Дорожним до перехрестя з пров. Комунальним; вулицею Василя Стуса в районі будинку № 9.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Зупинено рух до завершення робіт.у прямому та зворотному напрямках — вул. Надрічна, вул. Садовського, вул. Дубнівська, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська (вул. Дубнівська), Київський майдан, пр-т Волі, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Захисників України, (розворот по кільцю на перехресті вулиць Захисників України – Конякіна).Тимчасово, до закінчення ремонтних робіт, рух автобусів вказаного маршруту не буде здійснюватись вулицею Ківерцівська.