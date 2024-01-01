ППО збила 60 «шахедів»: один з них полетів у Білорусь
Сьогодні, 11:37
У ніч проти 5 вересня російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 78 ударними дронами Shahed 131/136. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 60 безпілотників.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Балістику росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму, а «шахеди» — з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою вдалося збити 60 ударних дронів. Два безпілотники повернулись у росію, один — у Білорусь. Ще 15 — локаційно втрачені на території України (ймовірно, під упливом засобів РЕБ). Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.
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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Балістику росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму, а «шахеди» — з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою вдалося збити 60 ударних дронів. Два безпілотники повернулись у росію, один — у Білорусь. Ще 15 — локаційно втрачені на території України (ймовірно, під упливом засобів РЕБ). Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.
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