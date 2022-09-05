У Луцьку 30-річна водійка зіткнулася з автівкою: є постраждалий

Слідчі зʼясовують обставини ДТП з постраждалими, що трапилися минулої доби на Волині.Про це повідомили у пресслужбі пліції Волині.4 серпня на території Волинської області трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. Обидві аварії зареєстровані у Луцькому районі.Так, близько 15 години у селі Борохів 27-річний водій Ford допустив зіткнення із автомобілем Toyota під керуванням 36-річного рівнянина. Внаслідок ДТП - водій Ford отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Окрім того, травмувалися і пасажири транспортних засобів, нині вони у лікарні. Водія Toyota після надання медичної допомоги відпустили додому.У Луцьку, близько 16 години, на вулиці Львівській зіткнулися автомобілі Mercedes. За кермом транспортних засобів перебували 30-річна лучанка та 72-річний житель села Сьомаки. Чоловік отримав травми, його ушпиталили.За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть зʼясовані усі обставини аварій.