У Львові зрослі кількість постраждалих внаслідок удару росії до 66, загиблих - семеро

У Львові зрослі кількість постраждалих внаслідок удару росії до 66, загиблих - семеро
У Львові кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки РФ зросла до 66 людей, із них десятеро – діти.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Станом на цю годину відомо, що загалом постраждали 66 людей, серед них – десятеро дітей. Наразі у медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. З них – семеро дітей. Стан 7 пацієнтів стабільно важкий, без загрози життю», – повідомив він.

Козицький назвав імена та вік загиблих від удару: Емілія Базилевич, 7 років; Дарина Базилевич, 18 років; Ярина Базилевич, 21 рік; Євгенія Базилевич, 43 роки; Ірина Демидова, 52 роки; Олександр Погорецький, 54 роки; Юрій Арабський, 55 років.

«Світла пам'ять усім загиблим», – написав посадовець.

Нагадаємо, що 4 вересня росія завдала ракетного удару по Львову.

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Теги: Львів, удар
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