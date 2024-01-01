Петиція про надання Ірині Фаріон посмертного звання Героя України набрала голоси

Ірині Фаріон звання Героя України посмертно набрала необхідну кількість голосів. Тепер її розгляне уряд.



Про це стало відомо із сайту петицій до Кабінету Міністрів, пише



У петиції зазначається, що за час своєї діяльності Фаріон багаторічно укріплювала позиції державної мови, а своєю працею зробила «значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії рф».



«Неодноразово ставала обʼєктом цькування, погроз та пропаганди ворога, як це часто було в історії українських борців за ідентичність і незалежність. Однак попри це вона продовжувала ідеологічну боротьбу, на вівтар якої віддала своє життя», — йдеться у петиції.



Убивство Ірини Фаріон



Мовознавицю Ірину Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась науковиця.



Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Проте вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.



Поліціянти опублікували фотографію та прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон — на вигляд хлопцеві близько 20 років. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік.



ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.



Врешті правоохоронці затримали за підозрою в убивстві 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра. Галицький райсуд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.



Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали й підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Петиція про надання вбитій українській мовознавиці та громадській діячцізвання Героя України посмертно набрала необхідну кількість голосів. Тепер її розгляне уряд.Про це стало відомо із сайту петицій до Кабінету Міністрів, пише Громадське У петиції зазначається, що за час своєї діяльності Фаріон багаторічно укріплювала позиції державної мови, а своєю працею зробила «значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії рф».«Неодноразово ставала обʼєктом цькування, погроз та пропаганди ворога, як це часто було в історії українських борців за ідентичність і незалежність. Однак попри це вона продовжувала ідеологічну боротьбу, на вівтар якої віддала своє життя», — йдеться у петиції.Мовознавицю Ірину Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась науковиця.Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Проте вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.Поліціянти опублікували фотографію та прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон — на вигляд хлопцеві близько 20 років. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік.ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.Врешті правоохоронці затримали за підозрою в убивстві 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра. Галицький райсуд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали й підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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