Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга
Сьогодні, 15:34
Новим міністром закордонних справ України став Андрій Сибіга – колишній перший заступник Дмитра Кулеби та заступник Андрія Єрмака.
За призначення проголосували 258 депутатів, повідомив Ярослав Железняк. Сьогодні кандидатуру Сибіги вніс до парламенту президент, пише LB.ua.
А до того з посади звільнили Дмитра Кулебу, який керував МЗС з 2020 року.
Коментуючи заміну міністрів, президент Володимир Зеленський учора сказав, що потрібна нова енергія, зокрема в дипломатії.
Кар'єра Сибіги
1997-1998 аташе, третій, другий секретар відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України
1998-2002 другий, перший секретар Посольства України в Республіці Польща
2002-2003 перший секретар відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України
2003-2005 в.о. начальника, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України
2005-2006 начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України
2006-2006 заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України
2006-2008 заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України
2008-2012 радник-посланник Посольства України в Республіці Польща
2012-2012 в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України
2012-2016 директор Департаменту консульської служби МЗС України
2016-2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці
2021- 2024 Заступник Керівника Офісу Президента України
З 2024 – Перший заступник Міністра закордонних справ України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За призначення проголосували 258 депутатів, повідомив Ярослав Железняк. Сьогодні кандидатуру Сибіги вніс до парламенту президент, пише LB.ua.
А до того з посади звільнили Дмитра Кулебу, який керував МЗС з 2020 року.
Коментуючи заміну міністрів, президент Володимир Зеленський учора сказав, що потрібна нова енергія, зокрема в дипломатії.
Кар'єра Сибіги
1997-1998 аташе, третій, другий секретар відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України
1998-2002 другий, перший секретар Посольства України в Республіці Польща
2002-2003 перший секретар відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України
2003-2005 в.о. начальника, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України
2005-2006 начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України
2006-2006 заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України
2006-2008 заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України
2008-2012 радник-посланник Посольства України в Республіці Польща
2012-2012 в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України
2012-2016 директор Департаменту консульської служби МЗС України
2016-2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці
2021- 2024 Заступник Керівника Офісу Президента України
З 2024 – Перший заступник Міністра закордонних справ України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Посадовець Міноборони вимагав у військових хабарі за призначення виплат у зв’язку з інвалідністю через поранення
Сьогодні, 16:00
Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга
Сьогодні, 15:34
Генштаб Білорусі визнав порушення кордону дронами рф, але зробив вигляд, що не знає, чиї вони
Сьогодні, 15:16