Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга

Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга
Новим міністром закордонних справ України став Андрій Сибіга – колишній перший заступник Дмитра Кулеби та заступник Андрія Єрмака.

За призначення проголосували 258 депутатів, повідомив Ярослав Железняк. Сьогодні кандидатуру Сибіги вніс до парламенту президент, пише LB.ua.

А до того з посади звільнили Дмитра Кулебу, який керував МЗС з 2020 року.

Коментуючи заміну міністрів, президент Володимир Зеленський учора сказав, що потрібна нова енергія, зокрема в дипломатії.

Кар'єра Сибіги

1997-1998 аташе, третій, другий секретар відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України

1998-2002 другий, перший секретар Посольства України в Республіці Польща

2002-2003 перший секретар відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України

2003-2005 в.о. начальника, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України

2005-2006 начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України

2006-2006 заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України

2006-2008 заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України

2008-2012 радник-посланник Посольства України в Республіці Польща

2012-2012 в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України

2012-2016 директор Департаменту консульської служби МЗС України

2016-2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці

2021- 2024 Заступник Керівника Офісу Президента України

З 2024 – Перший заступник Міністра закордонних справ України.

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Теги: Сибіга, призначення
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