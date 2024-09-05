Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга

Андрій Сибіга – колишній перший заступник Дмитра Кулеби та заступник Андрія Єрмака.



За призначення проголосували 258 депутатів, повідомив Ярослав Железняк. Сьогодні кандидатуру Сибіги вніс до парламенту президент, пише



А до того з посади звільнили Дмитра Кулебу, який керував МЗС з 2020 року.



Коментуючи заміну міністрів, президент Володимир Зеленський учора сказав, що потрібна нова енергія, зокрема в дипломатії.



Кар'єра Сибіги



1997-1998 аташе, третій, другий секретар відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України



1998-2002 другий, перший секретар Посольства України в Республіці Польща



2002-2003 перший секретар відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України



2003-2005 в.о. начальника, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України



2005-2006 начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України



2006-2006 заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України



2006-2008 заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України



2008-2012 радник-посланник Посольства України в Республіці Польща



2012-2012 в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України



2012-2016 директор Департаменту консульської служби МЗС України



2016-2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці



2021- 2024 Заступник Керівника Офісу Президента України



З 2024 – Перший заступник Міністра закордонних справ України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новим міністром закордонних справ України став– колишній перший заступникта заступникЗа призначення проголосували 258 депутатів, повідомив Ярослав Железняк. Сьогодні кандидатуру Сибіги вніс до парламенту президент, пише LB.ua А до того з посади звільнили Дмитра Кулебу, який керував МЗС з 2020 року.Коментуючи заміну міністрів, президентучора сказав, що потрібна нова енергія, зокрема в дипломатії.1997-1998 аташе, третій, другий секретар відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України1998-2002 другий, перший секретар Посольства України в Республіці Польща2002-2003 перший секретар відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України2003-2005 в.о. начальника, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Договірно-правового управління МЗС України2005-2006 начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України2006-2006 заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Договірно-правового департаменту МЗС України2006-2008 заступник директора Договірно-правового департаменту МЗС України2008-2012 радник-посланник Посольства України в Республіці Польща2012-2012 в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС України2012-2016 директор Департаменту консульської служби МЗС України2016-2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці2021- 2024 Заступник Керівника Офісу Президента УкраїниЗ 2024 – Перший заступник Міністра закордонних справ України.

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