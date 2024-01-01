У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком
Сьогодні, 16:45
Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали двох захисників — Володимира Закреву та Олександра Матвійчука, які загинули на війні проти російських загарбників.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Закрева Володимир Володимирович (26.01.1989 року народження) загинув 30 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.
Матвійчук Олександр Сергійович (03.01.1977 року народження) помер 2 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Харківської області.
До спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і міський голова Ігор Поліщук.
Домовини з Героями пронесли Театральним майданом, де їх, схиливши коліна, зустріли лучани. Потому присутні разом виконали Державний Гімн України.
Поховали Олександра Матвійчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Володимира Закреву — на кладовищі с.Навіз Луцького району.
Щирі співчуття рідним та близьким воїнів.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Закрева Володимир Володимирович (26.01.1989 року народження) загинув 30 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.
Матвійчук Олександр Сергійович (03.01.1977 року народження) помер 2 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Харківської області.
До спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і міський голова Ігор Поліщук.
Домовини з Героями пронесли Театральним майданом, де їх, схиливши коліна, зустріли лучани. Потому присутні разом виконали Державний Гімн України.
Поховали Олександра Матвійчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Володимира Закреву — на кладовищі с.Навіз Луцького району.
Щирі співчуття рідним та близьким воїнів.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв!
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