У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком

Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали двох захисників —та, які загинули на війні проти російських загарбників.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Закрева Володимир Володимирович (26.01.1989 року народження) загинув 30 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.Матвійчук Олександр Сергійович (03.01.1977 року народження) помер 2 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Харківської області.До спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і міський головаДомовини з Героями пронесли Театральним майданом, де їх, схиливши коліна, зустріли лучани. Потому присутні разом виконали Державний Гімн України.Поховали Олександра Матвійчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Володимира Закреву — на кладовищі с.Навіз Луцького району.Щирі співчуття рідним та близьким воїнів.