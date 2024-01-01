У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком

У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком
Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали двох захисників — Володимира Закреву та Олександра Матвійчука, які загинули на війні проти російських загарбників.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Закрева Володимир Володимирович (26.01.1989 року народження) загинув 30 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.

Матвійчук Олександр Сергійович (03.01.1977 року народження) помер 2 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Харківської області.

До спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і міський голова Ігор Поліщук.

Домовини з Героями пронесли Театральним майданом, де їх, схиливши коліна, зустріли лучани. Потому присутні разом виконали Державний Гімн України.

Поховали Олександра Матвійчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Володимира Закреву — на кладовищі с.Навіз Луцького району.

Щирі співчуття рідним та близьким воїнів.
У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв!
У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком
У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком
У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком
У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком
Сьогодні, 16:45
Посадовець Міноборони вимагав у військових хабарі за призначення виплат у зв’язку з інвалідністю через поранення
Сьогодні, 16:00
Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга
Сьогодні, 15:34
Генштаб Білорусі визнав порушення кордону дронами рф, але зробив вигляд, що не знає, чиї вони
Сьогодні, 15:16
Світла взимку може не бути від 12 до 20 годин на добу за різних сценаріях, – ЦПД
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
04 вересень, 17:15
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком
03 вересень, 19:15
Луцька громада попрощалась із Героєм Юрієм Крисюком. Луцька громада попрощалась із Героєм Юрієм Крисюком.
30 серпень, 16:08
На Донеччині загинув Герой з Волині Едуард Вовчук На Донеччині загинув Герой з Волині Едуард Вовчук
29 серпень, 18:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощалися з Героями Володимиром Закревою та Олександром Матвійчуком
Сьогодні, 16:45
 0
Посадовець Міноборони вимагав у військових хабарі за призначення виплат у зв’язку з інвалідністю через поранення
Сьогодні, 16:00
 0
Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга
Сьогодні, 15:34
 0
Генштаб Білорусі визнав порушення кордону дронами рф, але зробив вигляд, що не знає, чиї вони
Сьогодні, 15:16
 0
Світла взимку може не бути від 12 до 20 годин на добу за різних сценаріях, – ЦПД
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8