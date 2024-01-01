Стефанішина очолила Мін’юст. Вона також залишається віцепремʼєр-міністеркою
Сьогодні, 17:25
Верховна Рада погодила призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції України.
Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, пише Громадське.
До цього Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Нагадаємо, попередній очільник Міністерства юстиції Денис Малюська подав у відставку та був звільнений. Це сталося на тлі анонсованого «великого перезавантаження» уряду. Однак Малюська заявив, що його звільнення не пов’язане із примусом чи шантажем, а є його власним бажанням після 5 років роботи.
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Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, пише Громадське.
До цього Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Нагадаємо, попередній очільник Міністерства юстиції Денис Малюська подав у відставку та був звільнений. Це сталося на тлі анонсованого «великого перезавантаження» уряду. Однак Малюська заявив, що його звільнення не пов’язане із примусом чи шантажем, а є його власним бажанням після 5 років роботи.
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