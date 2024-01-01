Стефанішина очолила Мін’юст. Вона також залишається віцепремʼєр-міністеркою

Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції України.



Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, пише



До цього Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України.



Нагадаємо, попередній очільник Міністерства юстиції Денис Малюська подав у відставку та був звільнений. Це сталося на тлі анонсованого «великого перезавантаження» уряду. Однак Малюська заявив, що його звільнення не пов’язане із примусом чи шантажем, а є його власним бажанням після 5 років роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада погодила призначенняна посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції України.Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, пише Громадське До цього Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України.Нагадаємо, попередній очільник Міністерства юстиціїподав у відставку та був звільнений. Це сталося на тлі анонсованого «великого перезавантаження» уряду. Однак Малюська заявив, що його звільнення не пов’язане із примусом чи шантажем, а є його власним бажанням після 5 років роботи.

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