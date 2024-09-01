Олексія Кулебу призначили міністром з відновлення України

Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України.



Про це пише Ярослава Железняка.



"Призначення Кулеби О.В. на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України пройшло. За -240", - йдеться в повідомленні.



За словами нардепа, Кулеба фактично буде працювати одразу в трьох міністерствах.



Зокрема, Кулеба очолить Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури, до якого також планують приєднати Мінреінтеграції.



За даними УП, Олексій Кулеба став першим, на кого глава ОП Андрій Єрмак наважився покладати виконання своїх обов'язків, коли їхав у далекі відрядження.



Крім того, 5 вересня Рада звільнила брата Олексія Кулеби Дмитра, який більше 4 років очолював МЗС України.



Але з часом відомство планують розділити на дві окремі структури – Мінрегіон та Мінінфраструктури. Так, на засіданні фракції в середу президент і уряд обіцяли депутатам на фракції, що впродовж наступних трьох місяців Міністерство інфраструктури виведуть в окремий орган. Хто його очолить – наразі невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада призначила ексочільника Київської ОДА і заступника голови Офісу президентавіце-прем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України.Про це пише Українська правда з посиланням на нардепа фракції "Голос""Призначення Кулеби О.В. на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України пройшло. За -240", - йдеться в повідомленні.За словами нардепа, Кулеба фактично буде працювати одразу в трьох міністерствах.Зокрема, Кулеба очолить Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури, до якого також планують приєднати Мінреінтеграції.За даними УП, Олексій Кулеба став першим, на кого глава ОП Андрій Єрмак наважився покладати виконання своїх обов'язків, коли їхав у далекі відрядження.Крім того, 5 вересня Рада звільнила брата Олексія Кулеби Дмитра, який більше 4 років очолював МЗС України.Але з часом відомство планують розділити на дві окремі структури – Мінрегіон та Мінінфраструктури. Так, на засіданні фракції в середу президент і уряд обіцяли депутатам на фракції, що впродовж наступних трьох місяців Міністерство інфраструктури виведуть в окремий орган. Хто його очолить – наразі невідомо.

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