Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.
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