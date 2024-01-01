Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження на Волині 6 вересня

Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження на Волині 6 вересня
Завтра, 6 вересня, в Україні буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби. Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Про це повідомляє "Укренерго".

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Побачити графіки відключень світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження на Волині 6 вересня


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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