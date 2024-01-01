Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження на Волині 6 вересня





Про це повідомляє "Укренерго".



"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.



Побачити графіки відключень світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 6 вересня, в Україні буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби. Живлення критичної інфраструктури не обмежується.Про це повідомляє "Укренерго"."В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.Побачити графіки відключень світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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