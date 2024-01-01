Нічна пожежа в глибині лісу в Луцькому районі: лісова підстилка може загорятися ще декілька днів





Про це в коментарі Світлана Думська. З її слів, виникло загоряння товстої підстилки на частині болотистої місцевості в молодому хвойному лісі.



Станом на 16:45 5 вересня площу пожежі ще встановлюють, ліквідація наслідків пожежі триває. На місці події триває патрулювання, лісівники локалізовують точкові загоряння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Ківерцівського лісового господарства, що в Луцькому районі, 5 вересня лісівники продовжують гасити локальні загоряння пожежі, що зафіксували ввечері 4 вересня. Вогонь вдалося локалізувати через 5 годин.Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Поліського лісового офісу. З її слів, виникло загоряння товстої підстилки на частині болотистої місцевості в молодому хвойному лісі.Станом на 16:45 5 вересня площу пожежі ще встановлюють, ліквідація наслідків пожежі триває. На місці події триває патрулювання, лісівники локалізовують точкові загоряння.

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