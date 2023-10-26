«Нафтогаз» вимагає від «Волиньгазу» 43 мільйони гривень: подробиці





У судовому порядку «Волиньгаз» намагається зменшити розмір пені. Це приблизно 10 мільйонів гривень, інформує ІА



«Сума контракту була на понад 230 мільйонів. 190 мільйонів сплачено АТ «Волиньгаз». У силу обставин, скажемо так, решту суми не було сплачено, оскільки запроваджено воєнний стан. Це форс-мажорна обставина», – коментує представник АТ «Волиньгаз» Павло Манзій.



Серед причин заборгованості – несвоєчасна сплата за газ і комунальних, і комерційних споживачів. А через оголошення воєнного стану примусово стягнути борг не завжди можливо.



«Як ви знаєте, під час воєнного стану не можна в примусовому порядку стягувати з підприємств, які задіяні на нашу перемогу, тобто, це і водоканал, і обленерго. Ми не можемо з них стягувати. Це також і теплоенергетичні підприємства. Вони створюють основну частину заборгованості», – каже представник АТ «Волиньгаз» Павло Манзій.



Окрім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зупинила ліцензію «Волиньгазу» на право розподілу природного газу ще в листопаді 2023 року і видала відповідний дозвіл іншій компанії – ТОВ «Газорозподільчі мережі України». От тільки борги передати забули.



«Для АТ «Волиньгаз» – це катастрофа, тому що АТ «Волиньгаз» іншою підприємницькою діяльністю не може займатися і не міг займатися, крім як розподілу газу. Єдині надходження – від здачі майна в оренду ТОВ «Газорозподільчі мережі України», яке забезпечує розподіл природного газу», – говорить представник АТ «Волиньгаз» Павло Манзій.

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