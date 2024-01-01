Коли на Волинь прийдуть дощі: прогноз синоптиків на вересень





Про це у коментарі журналістам Леся Пасічник.



«Прогнозуємо мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний 7-12 м/с. 6-9 вересня можливі окремі пориви 13-15 м/с. Нічна температура +12-+17, денна +25-+30», - сказала синоптикиня.



До слова, відсутність опадів сприятиме збереженню високої пожежної небезпеки, особливо в лісових масивах і на полях. Це ідеальний час для завершення певних сільськогосподарських робіт, однак важливо враховувати, що спека може негативно вплинути на самопочуття людей, особливо старшого віку.



Наприкінці першої декади температура повітря знизиться в середньому на два градуси. Але буде досить тепло як для цієї пори року.



Проте, у другій декаді вересня ситуація кардинально зміниться. За словами Лесі Пасічник, в область прийдуть дощі, які принесуть зниження температури.



«Погоду будуть зумовлювати атмосферні фронти, які прийдуть із заходу. Збільшиться хмарність. Прогнозуємо дощі невеликі та помірні. Температура повітря почне знижуватися. Середні денні показники опустяться до +23-+25», - розповіла Леся Пасічник.



Дощі покращать вологість ґрунту і допоможуть рослинам відновитися після спекотної першої половини місяця. Такі погодні умови також зменшать ризик виникнення пожеж.



Після 15 вересня, за прогнозами синоптиків, прийде суттєве зниження температури – до +14-+17 градусів вдень.



Загалом, у вересні на Волині можна очікувати контрастну погоду з двома різними фазами: спекотна та суха перша декада поступиться місцем дощовій та прохолодній другій декаді. Жителям області варто підготуватися до різкої зміни погодних умов та планувати свої справи з урахуванням цього прогнозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині в першу декаду вересня прогнозується спекотна та суха погода. Протягом цього періоду температури значно перевищуватимуть сезонні норми, досягаючи денних максимумів у діапазоні +25...+30°C.Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології«Прогнозуємо мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний 7-12 м/с. 6-9 вересня можливі окремі пориви 13-15 м/с. Нічна температура +12-+17, денна +25-+30», - сказала синоптикиня.До слова, відсутність опадів сприятиме збереженню високої пожежної небезпеки, особливо в лісових масивах і на полях. Це ідеальний час для завершення певних сільськогосподарських робіт, однак важливо враховувати, що спека може негативно вплинути на самопочуття людей, особливо старшого віку.Наприкінці першої декади температура повітря знизиться в середньому на два градуси. Але буде досить тепло як для цієї пори року.Проте, у другій декаді вересня ситуація кардинально зміниться. За словами Лесі Пасічник, в область прийдуть дощі, які принесуть зниження температури.«Погоду будуть зумовлювати атмосферні фронти, які прийдуть із заходу. Збільшиться хмарність. Прогнозуємо дощі невеликі та помірні. Температура повітря почне знижуватися. Середні денні показники опустяться до +23-+25», - розповіла Леся Пасічник.Дощі покращать вологість ґрунту і допоможуть рослинам відновитися після спекотної першої половини місяця. Такі погодні умови також зменшать ризик виникнення пожеж.Після 15 вересня, за прогнозами синоптиків, прийде суттєве зниження температури – до +14-+17 градусів вдень.Загалом, у вересні на Волині можна очікувати контрастну погоду з двома різними фазами: спекотна та суха перша декада поступиться місцем дощовій та прохолодній другій декаді. Жителям області варто підготуватися до різкої зміни погодних умов та планувати свої справи з урахуванням цього прогнозу.

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