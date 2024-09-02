«Не хочу нікого вбивати»: лучанин переконує, що його незаконно утримує Ківерцівський ТЦК

Юрій Ігнатюк. Чоловік переконує, що його вже третю добу незаконно утримує Ківерцівський ТЦК на території роти охорони. Затримали пана Юрія якраз тоді, коли він добирався на роботу, адже після сімейного конфлікту жив на території дачного масиву.



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«Я йшов на роботу. Мене зупинили для перевірки документів, а потім забрали в Ківерцівський ТЦК», - розповідає Юрій Ігнатюк.



За його словами, тепер його хочуть відправити на фронт без належного проходження ВЛК, адже ВЛК він має проходити за місцем реєстрації, тобто у Луцьку. Чоловік переконує, що має купу хвороб, але всі його скарги ігноруються керівництвом ТЦК.



«У мене проблеми з очима, дуже погано бачу. Мене навіть через це не взяли на підприємство «Модерн-Експо», не допустили до роботи зі станками. Ківерцівські лікарі-окулісти дали мені направлення на проходження обстеження у Волинській обласній лікарні, але цей документ у мене вилучили працівники ТЦК. Мовялв і без цього обстеження готовий служити. Крім того після нервового зриву лікувався у психлікарні. Ці всі мої скарги не сприймаються. Мене просто цілеспрямовано хочуть відправити на фронт», - бідкається чоловік.



Юрій Ігнатюк запевняє, що готовий допомагати армії всіма силами, але воювати психологічно не готовий.



«Я не хочу нікого вбивати. Я до цього не готовий. Мене змушують підписувати документи, які я не хочу підписувати», - підсумував чоловік.



За роз’ясненням журналісти ВСН звернулися до пресофіцерки Волинського ТЦК та СП Уляни Кравчук.



«Хочу підкреслити, що всі дії територіального центру комплектування відбуваються у суворій відповідності до чинного законодавства України.



Пан Юрій добровільно пройшов військово-лікарську комісію і відповідно до виданої довідки від 02.09.2024, він визнаний придатним до військової служби», - сказала вона.



За її словами, лікарі-експерти ретельно оцінюють стан здоров'я кожного військовозобов'язаного, а у випадку виявлення серйозних проблем із здоров'ям, це обов'язково враховується.



«Щодо згадок про лікування в психіатричній лікарні та поганий зір, варто зазначити, що всі ці моменти також розглядаються під час медичних оглядів і можуть вплинути на рішення ВЛК, якщо вони є критичними для виконання військової служби», - підкреслила Уляна Кравчук.



Пресофіцерка звернула увагу, що відсутність військово-облікового документа є порушенням чинного законодавства, яке зобов'язує кожного громадянина України у віці від 18 до 60 років бути на військовому обліку та мати у наявності військово-обліковий документ.



«Тому територіальним центром комплектування був виданий військово-обліковий документ, якого пан Юрій, не врахувавши вимог чинного законодавства України, чомусь не мав. Також у разі відсутності у особи підстав для відстрочки, така особа може бути призвана до військової служби», - додала Уляна Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В редакцію видання звернувся лучанин. Чоловік переконує, що його вже третю добу незаконно утримує Ківерцівський ТЦК на території роти охорони. Затримали пана Юрія якраз тоді, коли він добирався на роботу, адже після сімейного конфлікту жив на території дачного масиву.Про це пише ВСН «Я йшов на роботу. Мене зупинили для перевірки документів, а потім забрали в Ківерцівський ТЦК», - розповідає Юрій Ігнатюк.За його словами, тепер його хочуть відправити на фронт без належного проходження ВЛК, адже ВЛК він має проходити за місцем реєстрації, тобто у Луцьку. Чоловік переконує, що має купу хвороб, але всі його скарги ігноруються керівництвом ТЦК.«У мене проблеми з очима, дуже погано бачу. Мене навіть через це не взяли на підприємство «Модерн-Експо», не допустили до роботи зі станками. Ківерцівські лікарі-окулісти дали мені направлення на проходження обстеження у Волинській обласній лікарні, але цей документ у мене вилучили працівники ТЦК. Мовялв і без цього обстеження готовий служити. Крім того після нервового зриву лікувався у психлікарні. Ці всі мої скарги не сприймаються. Мене просто цілеспрямовано хочуть відправити на фронт», - бідкається чоловік.Юрій Ігнатюк запевняє, що готовий допомагати армії всіма силами, але воювати психологічно не готовий.«Я не хочу нікого вбивати. Я до цього не готовий. Мене змушують підписувати документи, які я не хочу підписувати», - підсумував чоловік.За роз’ясненням журналісти ВСН звернулися до пресофіцерки Волинського ТЦК та СП«Хочу підкреслити, що всі дії територіального центру комплектування відбуваються у суворій відповідності до чинного законодавства України.Пан Юрій добровільно пройшов військово-лікарську комісію і відповідно до виданої довідки від 02.09.2024, він визнаний придатним до військової служби», - сказала вона.За її словами, лікарі-експерти ретельно оцінюють стан здоров'я кожного військовозобов'язаного, а у випадку виявлення серйозних проблем із здоров'ям, це обов'язково враховується.«Щодо згадок про лікування в психіатричній лікарні та поганий зір, варто зазначити, що всі ці моменти також розглядаються під час медичних оглядів і можуть вплинути на рішення ВЛК, якщо вони є критичними для виконання військової служби», - підкреслила Уляна Кравчук.Пресофіцерка звернула увагу, що відсутність військово-облікового документа є порушенням чинного законодавства, яке зобов'язує кожного громадянина України у віці від 18 до 60 років бути на військовому обліку та мати у наявності військово-обліковий документ.«Тому територіальним центром комплектування був виданий військово-обліковий документ, якого пан Юрій, не врахувавши вимог чинного законодавства України, чомусь не мав. Також у разі відсутності у особи підстав для відстрочки, така особа може бути призвана до військової служби», - додала Уляна Кравчук.

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