Підозрюваний у вбивстві Фаріон попередив, що не скоїть самогубство: «Якщо зі мною щось станеться, я цього не робив»
Сьогодні, 18:21
Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко попередив свого адвоката, що не буде вчиняти самогубство. Він сказав це на випадок, якщо з ним «щось станеться» в ізоляторі тимчасового тримання.
Про це його адвокат Ігор Сулима розповів в інтерв’ю «Українським новинам», пише Громадське.
За його словами, Зінченко не скаржиться на умови в ізоляторі тимчасового тримання, куди його перевели з СІЗО. Хлопець багато читає історичну літературу і психологію, яку бере в місцевій бібліотеці та просить передати від батьків.
Як стверджує адвокат, у камеру до його підзахисного також «підсаджують» людей, щоб ті начебто в нього щось розпитали. Водночас про погрози хлопець йому не розказував, однак попереджав, що не робитиме самогубства.
«Він навпаки написав, що “якщо зі мною щось станеться, то майте на увазі, я це не робив”», — розповів Сулима.
З його слів, Зінченка обмежували в певних харчових продуктах, але «питання швидко розв’язувалися», тому він не голодує.
Розслідування вбивства Фаріон
Галицький районний суд Львова призначив тримання під вартою для 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.
Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.
Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.
ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряля відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.
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Про це його адвокат Ігор Сулима розповів в інтерв’ю «Українським новинам», пише Громадське.
За його словами, Зінченко не скаржиться на умови в ізоляторі тимчасового тримання, куди його перевели з СІЗО. Хлопець багато читає історичну літературу і психологію, яку бере в місцевій бібліотеці та просить передати від батьків.
Як стверджує адвокат, у камеру до його підзахисного також «підсаджують» людей, щоб ті начебто в нього щось розпитали. Водночас про погрози хлопець йому не розказував, однак попереджав, що не робитиме самогубства.
«Він навпаки написав, що “якщо зі мною щось станеться, то майте на увазі, я це не робив”», — розповів Сулима.
З його слів, Зінченка обмежували в певних харчових продуктах, але «питання швидко розв’язувалися», тому він не голодує.
Розслідування вбивства Фаріон
Галицький районний суд Львова призначив тримання під вартою для 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.
Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.
Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.
ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряля відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.
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