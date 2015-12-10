Посадовець Міноборони вимагав у військових хабарі за призначення виплат у зв’язку з інвалідністю через поранення

Викрили на хабарництві посадовця департаменту Міноборони, який разом із двома спільниками вимагав у військових гроші за позачергове призначення виплат у зв’язку з отриманням інвалідності за наслідками поранення. Усім трьом оголосили про підозри.Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в СБУ.Начальник відділу Департаменту Міноборони разом з начальником фінслужби військової частини та колишнім військовослужбовцем цієї частини організували схему одержання хабарів від військовослужбовців, які отримали поранення. За гроші вони обіцяли сприяти у прийнятті рішення щодо позачергового здійснення їм виплат.Правоохоронці задокументували одержання посадовцем Міноборони та його пособниками понад 300 тис грн. Затримали їх під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 1,9 тис доларів США та 76 тис грн.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.Досудове розслідування триває.На підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Злочинні дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.