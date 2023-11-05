У Луцьку розпочали прийом заявок на конкурс «Бюджет участі 4.5.0.»





Про це Борис Смаль.



Станом на 6 вересня 2024-го на конкурс не прийняли жодного проєкту. Зі слів посадовця, традиційно активно люди подають заявки в другій половині оголошеного терміну реєстрації. До участі можуть зголошуватися всі повнолітні мешканці Луцька й громади.



Максимальна вартість одного проєкту може становити 250 тисяч гривень. Максимальна кількість проєктів, які зможуть профінансувати — 16. Загальний обсяг фінансування проєктів становить 4 мільйони гривень.



Голосування за відібрані проєкти триватиме 1-10 листопада. Визначення проєктів-переможців відбуватиметься з 11 до 15 листопада. Реалізувати свої проєкти автори мають до кінця 2025 року.



"Бюджет участі 4.5.0": які проєкти фінансуватимуть

На конкурс прийматимуть проєкти, ідеї котрих можуть бути спрямовані виключно на підтримку Сил безпеки й оборони України, цивільний захист і підготовку населення до національного спротиву, сказано на сайті міськради.



Окрім того, фінансуватимуть проєкти, що спрямовані на закупівлю обладнання, дронів, захисного спорядження для наших військових, їх реабілітацію, навчання цивільних осіб тактичній медицині та базовій військовій підготовці, комплектування й модернізацію укриттів навчальних закладів, скорочення споживання енергоресурсів тощо.



Інформацію про конкурс, анкету та умови можна переглянути за посиланням.



Довідково: Бюджет участі — процес взаємодії міськради з громадськістю, направлений на залучення жителів міської територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем населених пунктів та його жителів, проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти.

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