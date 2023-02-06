На Волині викрили масштабну схему розкрадання лісу: 15 учасників дерева продавали населенню, а гроші ділили між собою

На Волині викрили масштабну схему розкрадання лісу: 15 учасників дерева продавали населенню, а гроші ділили між собою
На Волині оперативники ДВБ Нацполіції викрили масштабну схему розкрадання лісу.

Про це повідомили у Нацполіції України.

Учасники злочинної організації незаконно вирубали у лісовому угідді ДП «Ліси України» дерев на суму понад 6,4 мільйона гривень. Як виявилось, до схеми розкрадання було залучено шестеро працівників лісового господарства.

Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з поліцейськими Волинської області встановили причетність 15 мешканців Камінь-Каширського району до незаконної вирубки лісодеревини з ділянок лісових угідь однієї з філій ДП «Ліси України».

Зловмисники впродовж тривалого періоду без жодних дозвільних документів проводили рубки дерев у лісовому господарстві. В основному «працювали» із сосною, березою, дубом, вільхою та грабом. Зрублені дерева перевозили до приватних лісопильних пилорам, де обробляли та продавали населенню. Гроші з незаконної діяльності розподіляли між собою.

Серед учасників злочинного бізнесу було шестеро службовців лісового господарства. Встановлено, що у період з квітня по жовтень 2024 року внаслідок незаконної діяльності лісорубів було завдано серйозної шкоди довкіллю на суму більше 6,4 мільйонів гривень.
На Волині викрили масштабну схему розкрадання лісу: 15 учасників дерева продавали населенню, а гроші ділили між собою

У фігурантів провели кілька десятків санкціонованих обшуків та вилучили понад 2 мільйонів гривень у різній валюті, вантажні автомобілі, лісодеревину без документів та інше майно, що свідчить про їхню протиправну діяльність.

За результатами проведених експертиз та на підставі зібраних доказів головним фігурантам оголосили про підозру за ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу), ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Організатор злочинної схеми після викриття вчинив самогубство. Триває слідство.
На Волині викрили масштабну схему розкрадання лісу: 15 учасників дерева продавали населенню, а гроші ділили між собою

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура, орган досудового розслідування – ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, та слідчі ГУНП у Волинській області. Оперативний супровід - Волинське управління ДВБ та обласне управління СБУ.
На Волині викрили масштабну схему розкрадання лісу: 15 учасників дерева продавали населенню, а гроші ділили між собою


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Теги: ліс, Волинь, поліція
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