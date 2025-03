Короля Великої Британії госпіталізували після лікування раку

У королявиникли тимчасові побічні ефекти після лікування раку. Його доправили в лікарню для спостереження, після чого він повернувся у свою резиденцію в Лондоні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.У Букінгемському палаці заявили, що після тимчасової госпіталізації 76-річний король повернувся у свою лондонську конференцію, Кларенс-хаус. Водночас його публічні заходи на п'ятницю скасовано як запобіжний захід.У лютому 2024 року король оголосив, що у нього діагностовано нерозкриту форму раку, і відтоді він проходить лікування. Однак палац не уточнив характер побічних ефектів, що виникли, заявивши лише, що вони тимчасові і "вимагають короткого періоду спостереження в лікарні".Також не було надано жодних оновлень щодо прогнозу чи характеру лікування. NYT пише, що рак у британського короля було виявлено під час операції з видалення збільшеної простати в лютому минулого року. Палац заявив, що у Чарльза III немає раку простати, але не надав жодних інших подробиць про хворобу.Також видання зазначило, що в останні місяці Чарльз III повернувся до активного графіка,, зокрема президента України. Крім того, він відвідав авіаносець HMS Prince of Wales.