Короля Великої Британії госпіталізували після лікування раку

Чарльза III виникли тимчасові побічні ефекти після лікування раку. Його доправили в лікарню для спостереження, після чого він повернувся у свою резиденцію в Лондоні.



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У Букінгемському палаці заявили, що після тимчасової госпіталізації 76-річний король повернувся у свою лондонську конференцію, Кларенс-хаус. Водночас його публічні заходи на п'ятницю скасовано як запобіжний захід.



У лютому 2024 року король оголосив, що у нього діагностовано нерозкриту форму раку, і відтоді він проходить лікування. Однак палац не уточнив характер побічних ефектів, що виникли, заявивши лише, що вони тимчасові і "вимагають короткого періоду спостереження в лікарні".



Також не було надано жодних оновлень щодо прогнозу чи характеру лікування. NYT пише, що рак у британського короля було виявлено під час операції з видалення збільшеної простати в лютому минулого року. Палац заявив, що у Чарльза III немає раку простати, але не надав жодних інших подробиць про хворобу.



Також видання зазначило, що в останні місяці Чарльз III повернувся до активного графіка, приймаючи іноземних лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського. Крім того, він відвідав авіаносець HMS Prince of Wales.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У королявиникли тимчасові побічні ефекти після лікування раку. Його доправили в лікарню для спостереження, після чого він повернувся у свою резиденцію в Лондоні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.У Букінгемському палаці заявили, що після тимчасової госпіталізації 76-річний король повернувся у свою лондонську конференцію, Кларенс-хаус. Водночас його публічні заходи на п'ятницю скасовано як запобіжний захід.У лютому 2024 року король оголосив, що у нього діагностовано нерозкриту форму раку, і відтоді він проходить лікування. Однак палац не уточнив характер побічних ефектів, що виникли, заявивши лише, що вони тимчасові і "вимагають короткого періоду спостереження в лікарні".Також не було надано жодних оновлень щодо прогнозу чи характеру лікування. NYT пише, що рак у британського короля було виявлено під час операції з видалення збільшеної простати в лютому минулого року. Палац заявив, що у Чарльза III немає раку простати, але не надав жодних інших подробиць про хворобу.Також видання зазначило, що в останні місяці Чарльз III повернувся до активного графіка,, зокрема президента України. Крім того, він відвідав авіаносець HMS Prince of Wales.

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