Короля Великої Британії госпіталізували після лікування раку

Короля Великої Британії госпіталізували після лікування раку
У короля Чарльза III виникли тимчасові побічні ефекти після лікування раку. Його доправили в лікарню для спостереження, після чого він повернувся у свою резиденцію в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У Букінгемському палаці заявили, що після тимчасової госпіталізації 76-річний король повернувся у свою лондонську конференцію, Кларенс-хаус. Водночас його публічні заходи на п'ятницю скасовано як запобіжний захід.

У лютому 2024 року король оголосив, що у нього діагностовано нерозкриту форму раку, і відтоді він проходить лікування. Однак палац не уточнив характер побічних ефектів, що виникли, заявивши лише, що вони тимчасові і "вимагають короткого періоду спостереження в лікарні".

Також не було надано жодних оновлень щодо прогнозу чи характеру лікування. NYT пише, що рак у британського короля було виявлено під час операції з видалення збільшеної простати в лютому минулого року. Палац заявив, що у Чарльза III немає раку простати, але не надав жодних інших подробиць про хворобу.

Також видання зазначило, що в останні місяці Чарльз III повернувся до активного графіка, приймаючи іноземних лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського. Крім того, він відвідав авіаносець HMS Prince of Wales.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили масштабну схему розкрадання лісу: 15 учасників дерева продавали населенню, а гроші ділили між собою
Сьогодні, 12:31
На Волині прощатимуться з Героєм Віктором Мельником
Сьогодні, 12:10
Короля Великої Британії госпіталізували після лікування раку
Сьогодні, 11:47
Видобуток бурштину та торфу на Волині: майнова комісія обласної ради затвердила звіт керівника КП «Волиньприродресурс»
Сьогодні, 11:40
На Волині стартував сезон збору березового соку
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Лікарі врятували життя 14-денній дівчинці з Луцька Лікарі врятували життя 14-денній дівчинці з Луцька
09 серпень, 2024, 11:35
Кількість хворих на ковід на Волині за тиждень зросла утричі Кількість хворих на ковід на Волині за тиждень зросла утричі
06 серпень, 2024, 14:21
На Волині зросла кількість випадків сальмонельозу На Волині зросла кількість випадків сальмонельозу
21 червень, 2024, 18:38
Львівські медики допомогли хлопчику з Волині почати ходити Львівські медики допомогли хлопчику з Волині почати ходити
13 травень, 2024, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На міжнародному чемпіонаті Україну представлятиме волинянка
Сьогодні, 12:49
 0
На Волині викрили масштабну схему розкрадання лісу: 15 учасників дерева продавали населенню, а гроші ділили між собою
Сьогодні, 12:31
 0
На Волині прощатимуться з Героєм Віктором Мельником
Сьогодні, 12:10
 0
Короля Великої Британії госпіталізували після лікування раку
Сьогодні, 11:47
 0
Видобуток бурштину та торфу на Волині: майнова комісія обласної ради затвердила звіт керівника КП «Волиньприродресурс»
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8