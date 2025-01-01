Видобуток бурштину та торфу на Волині: майнова комісія обласної ради затвердила звіт керівника КП «Волиньприродресурс»





Депутати одноголосно затвердили звіт директора КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради Анатолія Капустюка, відзначивши стабільну роботу підприємства.



Звіт опубліковано на офіційному сайті КП «Волиньприродресурс» –





«Ми активно працюємо, накопичуємо кошти на рахунках. Ведемо наукову роботу зі студентством, запроваджуємо нові напрямки, зареєстрували власну торгову марку. Минулоріч мали пів року простою в розробці бурштину, поки тривало оформлення земельних ділянок, проте було видобуто майже 7 тонн бурштину, це удвічі менше, ніж у 2023-му. Однак це не позначилося на прибутковості, оскільки ми наростили продажу торфобрикету та фрезерату. Відтак, вдалось у рази перевищити фінансові плани. Таку тенденцію очікуємо і цьогоріч», – зазначив Анатолій Капустюк.



Фінансові показники

У 2024 році КП «Волиньприродресурс» зберегло ефективність, змогло адаптуватися до викликів та наростити прибутковість.



Загальний дохід склав 106 млн грн, а прибуток – 37 млн грн. Сплачено понад 7 млн грн податку на прибуток. У 2023 році ці показники становили: дохід – понад 120 млн грн, прибуток – понад 35 млн грн, податок на прибуток – понад 6 млн грн.



Попри зменшення загального доходу підприємства, порівнюючи з 2023 роком, прибутковість у 2024 року зросла, що підтверджується фінансовими показниками.



У 2024 році підприємство зробило значний фінансовий внесок у розвиток регіону, спрямувавши близько 5 млн грн до обласного бюджету та понад 6 млн грн рентних платежів – до місцевих громад. ПДФО становило понад 4 млн грн, ЄСВ – також понад 4 млн грн.





Видобуток та реалізація бурштину

2024 рік: Видобуто 6 754,524 кг бурштину, реалізовано 6 246,120 кг на суму 58,859 млн грн.​

2023 рік: Видобуто 14 667,280 кг, реалізовано 15 939,789 кг на суму 114,252 млн грн.​

Зменшення обсягів видобутку та реалізації бурштину у 2024 році пояснюється піврічним простоєм, пов'язаним з оформленням земельних ділянок.



Реалізація торфу та торфобрикету, дохід від реалізації

Видобуток та реалізація торфопродукції дозволили компенсувати зниження доходів від бурштину. У 2024 році продовжився видобуток на родовищі «Велике Багно» у Колківській громаді, що є сировинною базою Маневицького торфобрикетного заводу, та продовжився видобуток на торфовищі «Коза-Березина» Камінь-Каширського району, який є сировинною базою для торфобрикетного заводу в Прилісному. Загалом у 2024 році було видобуто 50 771,3 т торфу фрезерного.



КП ділиться досвідом

КП «Волиньприродресурс» активно комунікує з медіа, співпрацює з журналістами та бере участь в освітніх ініціативах. Підприємство організовує заходи для студентів, школярів і науковців, спрямовані на підвищення екологічної свідомості та набуття практичних навичок. Зокрема, регулярно проводяться виїзні семінари на місцях видобутку, де учасники можуть наочно ознайомитися з технологіями видобутку бурштину та торфу, процесами їх переробки, а також із заходами з рекультивації земель.





Підсумки та перспективи

Комісія відзначила внесок підприємства у розвиток регіону та його стратегічну важливість для економіки Волині.



У 2024 році КП «Волиньприродресурс» продемонструвало стабільну роботу, незважаючи на виклики. Збільшило прибуток та здійснило значні відрахування до бюджетів різних рівнів.



На перспективу підприємство планує подальшу оптимізацію роботи, розвиток та розширення виробничих можливостей. Важливими завданнями залишаються: посилення соціальної відповідальності, підтримка екологічних ініціатив та співпраця з місцевими громадами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Члени постійної комісії обласної ради з питань майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області заслухали очільників майже десятьох обласних комунальних установ щодо підсумків їхньої роботи у 2024 році.Депутати одноголосно затвердили звіт директора КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, відзначивши стабільну роботу підприємства.Звіт опубліковано на офіційному сайті КП «Волиньприродресурс» – vpr.ua , а також на офіційній сторінці на фейсбуці , в якому підприємство «Волиньприродресурс» підбило підсумки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, порівнявши результати з показниками 2023 року. Попри складні умови воєнного часу, підприємство продемонструвало стабільність та адаптивність у своїй роботі.«Ми активно працюємо, накопичуємо кошти на рахунках. Ведемо наукову роботу зі студентством, запроваджуємо нові напрямки, зареєстрували власну торгову марку. Минулоріч мали пів року простою в розробці бурштину, поки тривало оформлення земельних ділянок, проте було видобуто майже 7 тонн бурштину, це удвічі менше, ніж у 2023-му. Однак це не позначилося на прибутковості, оскільки ми наростили продажу торфобрикету та фрезерату. Відтак, вдалось у рази перевищити фінансові плани. Таку тенденцію очікуємо і цьогоріч», – зазначивУ 2024 році КП «Волиньприродресурс» зберегло ефективність, змогло адаптуватися до викликів та наростити прибутковість.Загальний дохід склав 106 млн грн, а прибуток – 37 млн грн. Сплачено понад 7 млн грн податку на прибуток. У 2023 році ці показники становили: дохід – понад 120 млн грн, прибуток – понад 35 млн грн, податок на прибуток – понад 6 млн грн.Попри зменшення загального доходу підприємства, порівнюючи з 2023 роком, прибутковість у 2024 року зросла, що підтверджується фінансовими показниками.У 2024 році підприємство зробило значний фінансовий внесок у розвиток регіону, спрямувавши близько 5 млн грн до обласного бюджету та понад 6 млн грн рентних платежів – до місцевих громад. ПДФО становило понад 4 млн грн, ЄСВ – також понад 4 млн грн.Зменшення обсягів видобутку та реалізації бурштину у 2024 році пояснюється піврічним простоєм, пов'язаним з оформленням земельних ділянок.Видобуток та реалізація торфопродукції дозволили компенсувати зниження доходів від бурштину. У 2024 році продовжився видобуток на родовищі «Велике Багно» у Колківській громаді, що є сировинною базою Маневицького торфобрикетного заводу, та продовжився видобуток на торфовищі «Коза-Березина» Камінь-Каширського району, який є сировинною базою для торфобрикетного заводу в Прилісному. Загалом у 2024 році було видобуто 50 771,3 т торфу фрезерного.КП «Волиньприродресурс» активно комунікує з медіа, співпрацює з журналістами та бере участь в освітніх ініціативах. Підприємство організовує заходи для студентів, школярів і науковців, спрямовані на підвищення екологічної свідомості та набуття практичних навичок. Зокрема, регулярно проводяться виїзні семінари на місцях видобутку, де учасники можуть наочно ознайомитися з технологіями видобутку бурштину та торфу, процесами їх переробки, а також із заходами з рекультивації земель.Комісія відзначила внесок підприємства у розвиток регіону та його стратегічну важливість для економіки Волині.У 2024 році КП «Волиньприродресурс» продемонструвало стабільну роботу, незважаючи на виклики. Збільшило прибуток та здійснило значні відрахування до бюджетів різних рівнів.На перспективу підприємство планує подальшу оптимізацію роботи, розвиток та розширення виробничих можливостей. Важливими завданнями залишаються: посилення соціальної відповідальності, підтримка екологічних ініціатив та співпраця з місцевими громадами.

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