На Волині п’яний чоловік підпалив автозаправку

Волинські поліцейські затримали нетверезого зловмисника, якийавтозаправки.Вогонь вдалося швидко ліквідувати, постраждалих немає. За фактом умисного знищення майна відкрито кримінальне провадження, повідомляє в телеграмі поліція Волині.Інцидент трапився сьогодні, близько 1 години ночі, у селищі Ратне. Нетверезий чоловік зайшов у приміщення АЗС, облив декілька торгових стелажів горючою рідиною та підпалив їх. Загоряння ліквідували, на щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.38-річного правопорушника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що чоловік вже неодноразово мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності. А чинити підпал прийшов після конфлікту на цій же АЗС.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу