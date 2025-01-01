На Волині п’яний чоловік підпалив автозаправку

На Волині п’яний чоловік підпалив автозаправку
Волинські поліцейські затримали нетверезого зловмисника, який підпалив приміщення автозаправки.

Вогонь вдалося швидко ліквідувати, постраждалих немає. За фактом умисного знищення майна відкрито кримінальне провадження, повідомляє в телеграмі поліція Волині.

Інцидент трапився сьогодні, близько 1 години ночі, у селищі Ратне. Нетверезий чоловік зайшов у приміщення АЗС, облив декілька торгових стелажів горючою рідиною та підпалив їх. Загоряння ліквідували, на щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.

38-річного правопорушника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що чоловік вже неодноразово мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності. А чинити підпал прийшов після конфлікту на цій же АЗС.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу

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Теги: поліція, Волинь
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