Білий дім відповів путіну: влада в Україні визначається її конституцією і народом

володимир путін запропонував ввести в Україні "тимчасове управління під егідою ООН", щоб провести вибори в країні. У Білому домі вже з'явилася перша реакція.



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Пропозиція путіна про створення тимчасової адміністрації, судячи з усього, була відповіддю на його давню скаргу на те, що влада України нібито не є законним партнером у переговорах, оскільки президент Володимир Зеленський залишився при владі після закінчення свого мандата 2024 року.



"У принципі, звісно, в Україні може бути запроваджено тимчасову адміністрацію під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний і такий, що користується довірою народу, уряд, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір", - заявив путін.



На ці слова вже відповів представник Ради нацбезпеки Білого дому. Однак Reuters не уточнює ім'я чиновника.



"Представник Ради національної безпеки Білого дому, відповідаючи на запитання щодо висловлювань путіна про тимчасову адміністрацію, заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни", - пише агентство.



Чому вибори не можна провести зараз



Важливо зазначити, що після повномасштабного вторгнення РФ, в Україні було введено воєнний стан. Через продовження бойових дій і наступ Росії, воєнний стан раз на три місяці продовжують, що не дає змоги провести вибори в країні. Це зі свого боку означає, що нинішні керівники держави, навіть попри закінчення терміну своїх повноважень, залишаються легітимною владою. Водночас, після скасування воєнного стану або його не продовження, можливість виборів відкриється. Це дасть змогу громадянам знову обрати владу в країні - президента на 5 років і парламент на 4 роки. Планові місцеві вибори за умови відсутності війни, згідно із законодавством мають бути цієї осені.



Що ще сказав Путін



Російський диктатор заявив, що Москва готова працювати з Європою для врегулювання війни в Україні. Також він згадав країни БРІКС і КНДР серед партнерів, з якими РФ теж готова до роботи над тим самим питанням.



Крім того, путін сказав, що Росії незрозуміло з ким підписувати щось з українською стороною, оскільки "завтра прийдуть інші керівники".



У відповідь на заяви диктатора відреагував радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. Він написав, що путіну слід прийняти пігулки.



"Якщо путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто вжити пігулки, щоб запустити мозкову діяльність - якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють", - ішлося в його дописі в соцмережі Х.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторзапропонував ввести в Україні "тимчасове управління під егідою ООН", щоб провести вибори в країні. У Білому домі вже з'явилася перша реакція.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Пропозиція путіна про створення тимчасової адміністрації, судячи з усього, була відповіддю на його давню скаргу на те, що влада України нібито не є законним партнером у переговорах, оскільки президентзалишився при владі після закінчення свого мандата 2024 року."У принципі, звісно, в Україні може бути запроваджено тимчасову адміністрацію під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний і такий, що користується довірою народу, уряд, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір", - заявив путін.На ці слова вже відповів представник Ради нацбезпеки Білого дому. Однак Reuters не уточнює ім'я чиновника."Представник Ради національної безпеки Білого дому, відповідаючи на запитання щодо висловлювань путіна про тимчасову адміністрацію, заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни", - пише агентство.Важливо зазначити, що після повномасштабного вторгнення РФ, в Україні було введено воєнний стан. Через продовження бойових дій і наступ Росії, воєнний стан раз на три місяці продовжують, що не дає змоги провести вибори в країні. Це зі свого боку означає, що нинішні керівники держави, навіть попри закінчення терміну своїх повноважень, залишаються легітимною владою. Водночас, після скасування воєнного стану або його не продовження, можливість виборів відкриється. Це дасть змогу громадянам знову обрати владу в країні - президента на 5 років і парламент на 4 роки. Планові місцеві вибори за умови відсутності війни, згідно із законодавством мають бути цієї осені.Російський диктатор заявив, що Москва готова працювати з Європою для врегулювання війни в Україні. Також він згадав країни БРІКС і КНДР серед партнерів, з якими РФ теж готова до роботи над тим самим питанням.Крім того, путін сказав, що Росії незрозуміло з ким підписувати щось з українською стороною, оскільки "завтра прийдуть інші керівники".У відповідь на заяви диктатора відреагував радник президента України з комунікацій. Він написав, що путіну слід прийняти пігулки."Якщо путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто вжити пігулки, щоб запустити мозкову діяльність - якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють", - ішлося в його дописі в соцмережі Х.

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