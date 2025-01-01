Росія вночі запустила по Україні 163 дрони: постраждали 7 областей

Росія вночі запустила по Україні 163 дрони: постраждали 7 областей
У ніч на п'ятницю, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 163-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Била з російських Міллерово, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та з окупованих Чауди і Гвардійського, повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 09.00 підтверджено збиття 89 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

"51 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Акторці Волинського драмтеатру присвоїли звання «Заслуженої артистки України»
Сьогодні, 10:05
Росія вночі запустила по Україні 163 дрони: постраждали 7 областей
Сьогодні, 09:42
Росія масовано атакувала Полтаву
Сьогодні, 09:15
Лучани здали на утилізацію 2 тонни електрообладнання та електроніки
Сьогодні, 08:25
Німеччина передасть Україні засоби ППО та безпілотники
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Росія масовано атакувала Полтаву Росія масовано атакувала Полтаву
Сьогодні, 09:15
Росія на переговорах в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах, - ОП Росія на переговорах в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах, - ОП
27 березень, 19:06
Путін скоро помре, це факт, - Зеленський Путін скоро помре, це факт, - Зеленський
27 березень, 17:00
Навесні цього року росія планує наступ на Сумську й Харківську області Навесні цього року росія планує наступ на Сумську й Харківську області
27 березень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Акторці Волинського драмтеатру присвоїли звання «Заслуженої артистки України»
Сьогодні, 10:05
 0
Росія вночі запустила по Україні 163 дрони: постраждали 7 областей
Сьогодні, 09:42
 0
Росія масовано атакувала Полтаву
Сьогодні, 09:15
 0
Лучани здали на утилізацію 2 тонни електрообладнання та електроніки
Сьогодні, 08:25
 0
Німеччина передасть Україні засоби ППО та безпілотники
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8