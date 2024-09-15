Лучани здали на утилізацію 2 тонни електрообладнання та електроніки
Сьогодні, 08:25
З Луцька в Житомир відправили дві тонни електроніки для утилізації на спеціальному заводі.
Про це повідомили на сторінці міської станції сортування "Чистий Луцьк".
"Сьогодні ми відвантажили 2 тонни електричного та електронного обладнання (більше 100 одиниць) на правильну переробку та утилізацію на завод АБМ Рециклінг у Житомирі! Це результат місячника збору електроприладів, який ми організували, і до якого активно долучилися мешканці Луцька", - йдеться у дописі на сторінці.
Люди приносили старі телевізори, пральні машинки, гаджети, мікрохвильовки та іншу техніку, замість того щоб викидати її на звалища чи залишати на вулицях.
Чому не можна просто викидати електроніку?
Електроприлади містять важкі метали та токсичні речовини (свинець, ртуть, кадмій), які при потраплянні у ґрунт і воду забруднюють довкілля та можуть завдати шкоди здоров’ю.
Чому важливо здавати техніку на утилізацію?
Безпечне розбирання та переробка.
Вторинне використання цінних матеріалів.
Мінімізація екологічної шкоди.
"Дякуємо кожному, хто долучився до збору! Разом робимо Луцьк чистішим і безпечнішим! Вкотре наголошуємо, приносьте до наших центрів управління відходами непотрібну техніку. Працюємо без вихідних", - написали на сторінці міської станції сортування.
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Про це повідомили на сторінці міської станції сортування "Чистий Луцьк".
"Сьогодні ми відвантажили 2 тонни електричного та електронного обладнання (більше 100 одиниць) на правильну переробку та утилізацію на завод АБМ Рециклінг у Житомирі! Це результат місячника збору електроприладів, який ми організували, і до якого активно долучилися мешканці Луцька", - йдеться у дописі на сторінці.
Люди приносили старі телевізори, пральні машинки, гаджети, мікрохвильовки та іншу техніку, замість того щоб викидати її на звалища чи залишати на вулицях.
Чому не можна просто викидати електроніку?
Електроприлади містять важкі метали та токсичні речовини (свинець, ртуть, кадмій), які при потраплянні у ґрунт і воду забруднюють довкілля та можуть завдати шкоди здоров’ю.
Чому важливо здавати техніку на утилізацію?
Безпечне розбирання та переробка.
Вторинне використання цінних матеріалів.
Мінімізація екологічної шкоди.
"Дякуємо кожному, хто долучився до збору! Разом робимо Луцьк чистішим і безпечнішим! Вкотре наголошуємо, приносьте до наших центрів управління відходами непотрібну техніку. Працюємо без вихідних", - написали на сторінці міської станції сортування.
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