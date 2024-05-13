Німеччина передасть Україні засоби ППО та безпілотники





Про це заявила виконуюча обов'язки глави МЗС ФРН Анналена Бербок, передає



"У найближчі місяці ми надамо Україні додаткові системи протиповітряної оборони, керовані ракети, безпілотники та радари… Ми знаємо, що справжній мир не приходить через капітуляцію. Ті, хто тиснуть на Україну, щоб вона поступилася, домовляються не про мир, а про чергову ескалацію", - сказала вона.



Також Бербок додала, що припинення вогню на умовах Путіна було б не завершенням війни, а прелюдією до наступного наступу.



"Наша відповідь на війну Путіна - мир через силу. Мир через європейську єдність і рішучість", - наголосила вона.



Бербок назвала важливим сигналом пропозицію Єврокомісії щодо розвитку європейської оборонної промисловості. Вона переконана, що створення Європейського оборонного союзу - лише питання часу.



За її словами, йдеться не тільки про краще скоординоване та посилене озброєння, а й про підвищення політичної спроможності діяти.



"Якщо окремі члени блокують це і, перш за все, переговори про вступ з Україною та затримують пакети санкцій, це показує нам, що зараз ми повинні мати сміливість реформувати процес прийняття рішень в Європейському Союзі. До кваліфікованої більшості, до більшої здатності до дій і, отже, до спільної безпеки", - підсумувала Бербок.



На даному етапі Німеччина не вбачає підстав для скасування санкцій ЄС проти Росії. Зокрема це стосується банківської сфери, незалежно від того, про що можуть домовлятися США та Росія.



Євросоюз має власну позицію щодо санкцій. Обмеження можуть бути скасовані лише через колективне рішення європейських держав після ретельного обговорення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина найближчим часом передасть Україні чергову партію озброєнь, до складу якої увійдуть засоби ППО та дрони.Про це заявила виконуюча обов'язки глави МЗС ФРН Анналена Бербок, передає "Газета ua" "У найближчі місяці ми надамо Україні додаткові системи протиповітряної оборони, керовані ракети, безпілотники та радари… Ми знаємо, що справжній мир не приходить через капітуляцію. Ті, хто тиснуть на Україну, щоб вона поступилася, домовляються не про мир, а про чергову ескалацію", - сказала вона.Також Бербок додала, що припинення вогню на умовах Путіна було б не завершенням війни, а прелюдією до наступного наступу."Наша відповідь на війну Путіна - мир через силу. Мир через європейську єдність і рішучість", - наголосила вона.Бербок назвала важливим сигналом пропозицію Єврокомісії щодо розвитку європейської оборонної промисловості. Вона переконана, що створення Європейського оборонного союзу - лише питання часу.За її словами, йдеться не тільки про краще скоординоване та посилене озброєння, а й про підвищення політичної спроможності діяти."Якщо окремі члени блокують це і, перш за все, переговори про вступ з Україною та затримують пакети санкцій, це показує нам, що зараз ми повинні мати сміливість реформувати процес прийняття рішень в Європейському Союзі. До кваліфікованої більшості, до більшої здатності до дій і, отже, до спільної безпеки", - підсумувала Бербок.На даному етапі Німеччина не вбачає підстав для скасування санкцій ЄС проти Росії. Зокрема це стосується банківської сфери, незалежно від того, про що можуть домовлятися США та Росія.Євросоюз має власну позицію щодо санкцій. Обмеження можуть бути скасовані лише через колективне рішення європейських держав після ретельного обговорення.

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