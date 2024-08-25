26 загиблих воїнів стали почесними громадянами Ковеля
Сьогодні, 05:28
На сесії Ковельської міської ради прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмертно) ще 26 воїнам-землякам, які загинули (померли) під час російсько-української війни.
Про це повідомили на сторінці Ковельської міської ради.
За мужність і героїзм, виявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку цього звання удостоєні:
АНДРОСЮК Денис Віталійович,
БАЗЯК Олександр Іванович,
БОГДАДЮК Олег Михайлович,
ГОЛЯДИНЕЦЬ Сергій Олександрович,
ГУЗЬ Володимир Миколайович,
ЖАЛАЙ Олексій Юрійович,
ІЗОТОВА Марина Петрівна,
КАНОНІК Петро Миколайович,
КАШУБА Володимир Володимирович,
КОБИШ Ігор Іванович,
КОВБ Станіслав Ігорович,
КРИЖАНОВСЬКИЙ Олексій Віталійович,
КРИВЧУК Ростислав Вікторович,
КУЛИК Віктор Ярославович,
ПАЩУК Олександр Юрійович,
ПОДЛІПІНСЬКИЙ Олег Олександрович,
РИБЧУК Роман Олександрович,
САЛІНСЬКИЙ Сергій Степанович,
САЧУК Вадим Петрович,
СКОРОХОД Сергій Віталійович,
СКОРУК Олександр Володимирович,
СТЕПАНЮК Богдан Миколайович,
СТЕПАНЮК Борис Олександрович,
СТЕПАНЮК Валерій Іванович,
ТАБАЧУК Дмитро Миколайович,
ХАЦЕР Максим Анатолійович.
У Ковелській громаді звання «Почесний громадянин міста Ковеля» присвоєно 126 полеглим захисникам України.
"Шануємо пам’ять про кожного Героя, який віддав життя за свободу і незалежність України", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Ковельської міської ради.
За мужність і героїзм, виявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку цього звання удостоєні:
АНДРОСЮК Денис Віталійович,
БАЗЯК Олександр Іванович,
БОГДАДЮК Олег Михайлович,
ГОЛЯДИНЕЦЬ Сергій Олександрович,
ГУЗЬ Володимир Миколайович,
ЖАЛАЙ Олексій Юрійович,
ІЗОТОВА Марина Петрівна,
КАНОНІК Петро Миколайович,
КАШУБА Володимир Володимирович,
КОБИШ Ігор Іванович,
КОВБ Станіслав Ігорович,
КРИЖАНОВСЬКИЙ Олексій Віталійович,
КРИВЧУК Ростислав Вікторович,
КУЛИК Віктор Ярославович,
ПАЩУК Олександр Юрійович,
ПОДЛІПІНСЬКИЙ Олег Олександрович,
РИБЧУК Роман Олександрович,
САЛІНСЬКИЙ Сергій Степанович,
САЧУК Вадим Петрович,
СКОРОХОД Сергій Віталійович,
СКОРУК Олександр Володимирович,
СТЕПАНЮК Богдан Миколайович,
СТЕПАНЮК Борис Олександрович,
СТЕПАНЮК Валерій Іванович,
ТАБАЧУК Дмитро Миколайович,
ХАЦЕР Максим Анатолійович.
У Ковелській громаді звання «Почесний громадянин міста Ковеля» присвоєно 126 полеглим захисникам України.
"Шануємо пам’ять про кожного Героя, який віддав життя за свободу і незалежність України", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
26 загиблих воїнів стали почесними громадянами Ковеля
Сьогодні, 05:28
В УЄФА хочуть повернути росію на європейські футболні турніри
Сьогодні, 03:41
«Після війни зніматиму весілля з квадрокоптера», - оператор БПЛА волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 01:15
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США хочуть нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ без гарантій безпеки натомість, – ЗМІ
27 березень, 23:19