26 загиблих воїнів стали почесними громадянами Ковеля

На сесії Ковельської міської ради прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмертно) ще 26 воїнам-землякам, які загинули (померли) під час російсько-української війни.Про це повідомили на сторінці Ковельської міської ради.За мужність і героїзм, виявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку цього звання удостоєні:У Ковелській громаді звання «Почесний громадянин міста Ковеля» присвоєно 126 полеглим захисникам України."Шануємо пам’ять про кожного Героя, який віддав життя за свободу і незалежність України", - йдеться у дописі на сторінці громади.