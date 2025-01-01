«Після війни зніматиму весілля з квадрокоптера», - оператор БПЛА волинської бригади. ФОТО

Олександру 24 роки. В цивільному житті чоловік працював на будівництві, але в лютому 2022 року став на захист Батьківщини.Про це повідомляють на сторінці 100 ОМБр.Свій перший бій наш герой прийняв у березні того ж року на Київщині в складі одного з батальйонів ще на той момент 100 обр ТрО, тоді ж і отримав позивний.«Перед виходом на бойові позиції мені видали кулемет ПКМ, або просто «покемон». Я тоді був одягнений трошки по-військовому, трошки по-цивільному. Один із моїх побратимів, побачивши цю картину, сказав: «Ой лишенько». Так і отримав позивний «Лихо», – розповідає боєць.Разом із підрозділом Олександр обороняв підступи до столиці, стримував ворога в Серебрянському лісі та давав по зубах окупантам на Покровському напрямку.Нині «Лихо» за допомогою дрона наводить жах на орків в Торецьку, адже він – командир відділення безпілотних авіаційних систем 1 стрілецького батальйону 100 ОМБр.До служби дронарем Олександр служив у піхоті і тривалий час виконував функції провідника: супроводжував та виводив бійців з позицій. Іноді, за словами чоловіка, це був ще той квест.«Були моменти, коли доводилося виводити хлопців чистим полем під ударами ворожих дронів та артилерії. Тож, аби вижити, треба було бути дуже уважним і швидко орієнтуватися на місцевості», – розповідає «Лихо».Ці дві якості неабияк допомагають чоловіку на нинішній посаді, а одного разу навіть врятували йому життя.«Під час одного із завдань в Торецьку ми з побратимом потрапили під ворожі скиди. Один зі снарядів розірвався прямо біля мене. Я встиг сховатися за дверима, які в той момент послужили таким собі щитом. Внаслідок вибуху ми отримали поранення і дві доби продовжували тримати оборону позиції», – пригадує Олександр.Окрім виконання бойових завдань «Лихо» займається підготовкою фахівців, які в майбутньому також будуть скидати «подарунки» на голови загарбників.«Якщо в людини є хист та бажання навчатися, за два тижні з бійця-піхотинця можна зробити оператора БпЛА. А якщо людина в цивільному житті ще й грала в комп’ютерні ігри та розуміє принцип роботи джойстика – проблем не буде взагалі», – стверджує Олександр.У житті «Лихо» звик будь-яку справу доводити до кінця. Війна не стала виключенням.«Битимуся до Перемоги», – стверджує боєць. – «А після – займусь зніманням весільних подій з квадрокоптера. Головне, за звичкою нічого не скинути на голови людям», – жартома говорить воїн.