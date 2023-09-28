В УЄФА хочуть повернути росію на європейські футболні турніри





Про це пише Independent, покликаючись на власні джерела, - повідомляє



Так, окремі впливові особи в європейському футболі виступають за скасування відсторонення рф, оскільки вважають це «безпідставним». Окремі посадовці в УЄФА також вважають, що росію взагалі не треба було відстороняти від змагань.



Тому, як пише Independent, на тлі можливого перемир'я в російсько-українській війні розробляється план повернення команд із рф до міжнародних змагань. До процесу вже підключили Міжнародний олімпійський комітет, який раніше закликав допустити російських і білоруських спортсменів на зимові Олімпійські ігри.



Як пише Independent, ФІФА та УЄФА відсторонили росію від участі в міжнародних змаганнях не з моральних міркувань після повномасштабного вторгнення в Україну, а тому, що щонайменше 12 європейських асоціацій відмовилися грати з ними, і очікувалося, що їхня кількість зросте до 18.



Однією з таких країн була Польща, яка у 2022 році мала грати з росією у плейофі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі, через що ФІФА зіткнулося з кризою.



Питання про можливе повернення росії на міжнародну футбольну арену планують розглянути на конгресі УЄФА, який відбудеться наступного тижня у Белграді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! УЄФА розглядає можливість повернення росії на європейські футбольні турніри.Про це пише Independent, покликаючись на власні джерела, - повідомляє Громадське. Так, окремі впливові особи в європейському футболі виступають за скасування відсторонення рф, оскільки вважають це «безпідставним». Окремі посадовці в УЄФА також вважають, що росію взагалі не треба було відстороняти від змагань.Тому, як пише Independent, на тлі можливого перемир'я в російсько-українській війні розробляється план повернення команд із рф до міжнародних змагань. До процесу вже підключили Міжнародний олімпійський комітет, який раніше закликав допустити російських і білоруських спортсменів на зимові Олімпійські ігри.Як пише Independent, ФІФА та УЄФА відсторонили росію від участі в міжнародних змаганнях не з моральних міркувань після повномасштабного вторгнення в Україну, а тому, що щонайменше 12 європейських асоціацій відмовилися грати з ними, і очікувалося, що їхня кількість зросте до 18.Однією з таких країн була Польща, яка у 2022 році мала грати з росією у плейофі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі, через що ФІФА зіткнулося з кризою.Питання про можливе повернення росії на міжнародну футбольну арену планують розглянути на конгресі УЄФА, який відбудеться наступного тижня у Белграді.

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