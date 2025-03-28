Росія масовано атакувала Полтаву

Росія масовано атакувала Полтаву
Через атаку ворожих безпілотників на Полтавщині сталися загоряння загальною площею 2500 кв.м.

Про це повідомив голова ОВА Володимир Когут, пише Українська правда.

"Ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було уражено силами та засобами ППО.

Внаслідок влучань та падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.

Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА повідомив, що станом на 4:00 пожежі на всіх обʼєктах було ліквідовано, без постраждалих.

Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.

Увечері 27 березня російська армія атакувала Полтаву безпілотниками, унаслідок цього в деяких мікрорайонах міста відсутнє електропостачання.

Відомо про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.

Російські війська били на Полтавщині по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Акторці Волинського драмтеатру присвоїли звання «Заслуженої артистки України»
Сьогодні, 10:05
Росія вночі запустила по Україні 163 дрони: постраждали 7 областей
Сьогодні, 09:42
Росія масовано атакувала Полтаву
Сьогодні, 09:15
Лучани здали на утилізацію 2 тонни електрообладнання та електроніки
Сьогодні, 08:25
Німеччина передасть Україні засоби ППО та безпілотники
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Росія вночі запустила по Україні 163 дрони: постраждали 7 областей Росія вночі запустила по Україні 163 дрони: постраждали 7 областей
Сьогодні, 09:42
Росія на переговорах в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах, - ОП Росія на переговорах в Ер-Ріяді відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах, - ОП
27 березень, 19:06
Путін скоро помре, це факт, - Зеленський Путін скоро помре, це факт, - Зеленський
27 березень, 17:00
Навесні цього року росія планує наступ на Сумську й Харківську області Навесні цього року росія планує наступ на Сумську й Харківську області
27 березень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Акторці Волинського драмтеатру присвоїли звання «Заслуженої артистки України»
Сьогодні, 10:05
 0
Росія вночі запустила по Україні 163 дрони: постраждали 7 областей
Сьогодні, 09:42
 0
Росія масовано атакувала Полтаву
Сьогодні, 09:15
 0
Лучани здали на утилізацію 2 тонни електрообладнання та електроніки
Сьогодні, 08:25
 0
Німеччина передасть Україні засоби ППО та безпілотники
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8