Росія масовано атакувала Полтаву





Про це повідомив голова ОВА Володимир Когут, пише



"Ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було уражено силами та засобами ППО.



Внаслідок влучань та падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.



Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м", - йдеться в повідомленні.



Глава ОВА повідомив, що станом на 4:00 пожежі на всіх обʼєктах було ліквідовано, без постраждалих.



Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.



Увечері 27 березня російська армія атакувала Полтаву безпілотниками, унаслідок цього в деяких мікрорайонах міста відсутнє електропостачання.



Відомо про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.



Російські війська били на Полтавщині по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через атаку ворожих безпілотників на Полтавщині сталися загоряння загальною площею 2500 кв.м.Про це повідомив голова ОВА, пише Українська правда "Ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було уражено силами та засобами ППО.Внаслідок влучань та падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м", - йдеться в повідомленні.Глава ОВА повідомив, що станом на 4:00 пожежі на всіх обʼєктах було ліквідовано, без постраждалих.Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.Увечері 27 березня російська армія атакувала Полтаву безпілотниками, унаслідок цього в деяких мікрорайонах міста відсутнє електропостачання.Відомо про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.Російські війська били на Полтавщині по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

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