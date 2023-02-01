Акторці Волинського драмтеатру присвоїли звання «Заслуженої артистки України»

Софії Матюшенко, присвоїли звання "Заслужений артист України".



Відповідний указ оприлюднили на сайті президента 27 березня, пише



Державну нагороду артистці драми волинського театру приурочили до Міжнародного дня театру, який відзначають 27 березня.



Як сказано у документі, почесне звання Софія Матюшенко отримала за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність.



Довідково: Згідно з законом "Про державні нагороди України", почесні звання України присвоюють людям, котрі працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше 10 років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність.



Що відомо про Софію Матюшенко



У Волинському облмуздрамтеатрі зазначають, що лучанка Софія Матюшенко працює в театрі з 17 років — артистка драми з 2000 року. Закінчила Волинське державне училище культури і мистецтв ім. І.Стравінського та Рівненський державний гуманітарний університет за спеціалізацією актриса драми. Виховувалась у сім'ї священослужителя.



Перша роль — Наталка у "Наталці Полтавці" Івана Котляревського. Грає у виставах "Безталанна", "Лісова пісня", "Століття Якова: Перше кохання", "Енеїда", "Різдвяна ніч", "Життя в кредит" та інших. Виховує двох синів.

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