На Волині стартував сезон збору березового соку

На Волині стартував сезон збору березового соку
Наприкінці березня на Волині стартував сезон збору березового соку. Цього року лісівники планують заготовити понад 300 тонн продукту.

Про це Суспільному розповів начальника відділу Філії "Поліський лісовий офіс" Артем Панасюк.

У Колківському лісництві берези ростуть на площі понад 3,5 гектари.

Заготівля березового соку залежить від погодних умов. У сонячний день береза дає більше соку, у похмурий – менше, каже майстер лісу Колківського лісництва Дмитро Миронюк. До початку заготівлі лісівники готують кілки і спеціальні пакети. Від землі до місця отвору у дереві висота повинна бути не менше ніж 45-50 сантиметрів.

Зі слів лісничого, за добу береза із хорошою цукристістю дає орієнтовно до 20 літрів соку.

Щоб добувати березовий сік лісівники обирають дерева, не менше 24 сантиметрів у діаметрі. Після проведення заготівлі, місце де був отвір, замазується садовим варом, смолистою речовиною, призначеною для обробки зрізів та спилів.

Як розповіла провідна інженерка з охорони і захисту лісу Анастасія Каліщук, заготівля соку дозволяється, якщо береза старша за 50 років. У період весняного сокоруху, людям, які хочуть заготовляти сік офіційно, потрібно оформити лісовий квиток.
На Волині стартував сезон збору березового соку

"Такий документ надає змогу фізособам заготовляти березовий сік на спеціально відведених ділянках. Фізособа має право заготовляти березовий сік лише на своїй приватній власності. Метр відступу від своєї власності це вже йде адмінправопорушення", — додала інженерка.

Заготівлю соку лісівники здійснюють на комерційній основі — згодом його продають. Сезон збору березового соку триватиме на Волині орієнтовно до середини квітня.

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Теги: Волинь, березовий сік
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