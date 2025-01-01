На Волині прощатимуться з Героєм Віктором Мельником
Сьогодні, 12:10
Завтра, 29 березня, додому на Волинь «на щиті» повертається Герой Віктор Мельник.
Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
Орієнтовно о 17:00 скорботний кортеж виїде з Луцька (вул. Стефаника 3а).
17:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.
Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Шухевича - Літописна - Київська - Пилипа Орлика (до рідної домівки).
30 березня о 12:20 формується колона і піша хода до храму.
Маршрут: вул. Пилипа Орлика - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти транспорт до міського кладовища.
Поховання на Алеї слави.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Віктора Мельника», - закликали у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
Орієнтовно о 17:00 скорботний кортеж виїде з Луцька (вул. Стефаника 3а).
17:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.
Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Шухевича - Літописна - Київська - Пилипа Орлика (до рідної домівки).
30 березня о 12:20 формується колона і піша хода до храму.
Маршрут: вул. Пилипа Орлика - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти транспорт до міського кладовища.
Поховання на Алеї слави.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Віктора Мельника», - закликали у міськраді.
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