На Волині прощатимуться з Героєм Віктором Мельником

«на щиті» повертається Герой Віктор Мельник.



Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.



Орієнтовно о 17:00 скорботний кортеж виїде з Луцька (вул. Стефаника 3а).



17:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.



Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Шухевича - Літописна - Київська - Пилипа Орлика (до рідної домівки).



30 березня о 12:20 формується колона і піша хода до храму.



Маршрут: вул. Пилипа Орлика - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.



Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти транспорт до міського кладовища.



Поховання на Алеї слави.



«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Віктора Мельника», - закликали у міськраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 29 березня, додому на Волиньповертається ГеройПро це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.Орієнтовно о 17:00 скорботний кортеж виїде з Луцька (вул. Стефаника 3а).17:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Шухевича - Літописна - Київська - Пилипа Орлика (до рідної домівки).30 березня о 12:20 формується колона і піша хода до храму.Маршрут: вул. Пилипа Орлика - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти транспорт до міського кладовища.Поховання на Алеї слави.«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Віктора Мельника», - закликали у міськраді.

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