На Волині прощатимуться з Героєм Віктором Мельником

На Волині прощатимуться з Героєм Віктором Мельником
Завтра, 29 березня, додому на Волинь «на щиті» повертається Герой Віктор Мельник.

Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.

Орієнтовно о 17:00 скорботний кортеж виїде з Луцька (вул. Стефаника 3а).

17:30 - зустріч Героя біля дубка, молитва.

Маршрут: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Шухевича - Літописна - Київська - Пилипа Орлика (до рідної домівки).

30 березня о 12:20 формується колона і піша хода до храму.

Маршрут: вул. Пилипа Орлика - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Собор Покрови Пресвятої Богородиці.

Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти транспорт до міського кладовища.

Поховання на Алеї слави.

«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Віктора Мельника», - закликали у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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