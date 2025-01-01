Волиняни провели в останню путь Героя Андрія Драганчука

У Ківерцях на Волині знову жалоба – прощалися з Героєм, якийвід російських окупантів.Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.Народився Андрій Драганчук 29 грудня 1976 року у селі Дачне Ківерцівського району Волинської області. Навчався у ЗОШ № 3 у Ківерцях. Фахову освіту за спеціальністю будівельник здобув у професійно-технічному училищі № 2 Луцька. Жив та працював у Ківерцях. Одружений, виховував двох неповнолітніх дітей.Мобілізований до лав ЗСУ 19 квітня 2024 року та зарахований на посаду оператора відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону.Солдат Драганчук Андрій Адамович загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Покровського району Донецької області.Скорботний кортеж «на щиті» ківерчани зустріли на «Дубку». Траурна процесія з тілом воїна-захисника прослідувала вулицями міста до рідної домівки. На рідному подвір’ї в останнє Героя зустріли безутішні дружина та неповнолітні доньки. Попрощалися з воїном родичі, друзі, знайомі, побратими. Вшанували пам’ять Героя очільники міста, вдячні земляки, схиливши голови та вклякнувши на колінах.Траурна хода рушила від рідного дому вулицями міста до храму Покрову Пресвятої Богородиці. Чин поховання здійснив протоієрей, котрий після заупокійного богослужіння звернувся до рідних Героя зі словами співчуття та розради: «У час смутку й болю прощається дружина, доньки, родина з дорогою людиною – воїном-захисником Андрієм. Він захищаючи нас, нашу державу поклав своє життя перед престолом Божим. Нехай же Господь за нашими молитвами оселить його у Царстві Небеснім, де є життя Вічне».Місцем Вічного спочинку для воїна-захисника – Драганчука Андрія Адамовича - стала Алея Слави на міському цвинтарі. Воїни почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його ратний подвиг.«Без батька залишилися дві донечки-школярки, овдовіла молода дружина, але пам’ять про воїна-захисника житиме вічно! Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.