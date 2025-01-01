В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників
Україна провела черговий захід репатріації тіл військових, загиблих на війні. Додому повернули останки 909 захисників.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед тих, кого вдалося повернути, воїни, загиблі на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також ті, кого вдалося репатріювати із моргів на території росії.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами Міністерства внутрішніх справ у найкоротші терміни мають встановити особи загиблих.

За весь час повномасштабної війни вдалося провести 75 репатріаційних заходів, під час яких в Україну повернули 7017 тіл загиблих військовослужбовців.

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Теги: Росія, Україна, війна
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