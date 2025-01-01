В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

Україна провела черговий захід репатріації тіл військових, загиблих на війні. Додому повернули останки 909 захисників.Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.Серед тих, кого вдалося повернути, воїни, загиблі на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також ті, кого вдалося репатріювати із моргів на території росії.Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами Міністерства внутрішніх справ у найкоротші терміни мають встановити особи загиблих.За весь час повномасштабної війни вдалося провести 75 репатріаційних заходів, під час яких в Україну повернули 7017 тіл загиблих військовослужбовців.