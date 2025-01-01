Нашому театру – 85 років: як у Луцьку відзначали ювілей. ВІДЕО

Нашому театру – 85 років: як у Луцьку відзначали ювілей. ВІДЕО
Волинський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка відзначив своє 85-річчя. Тут працюють фанати своєї справи, які завжди раді своїй роботі: створюють справжні дизайнерські та звукові дива, дивовижні костюми, дарують настрій, який передається у глядацький зал від майстерного виконання ролей акторами.

«Нашому театру – 85 років! Дякуємо всім, хто розділив такий особливий день із нами. Дякую всьому колективу театру за вашу відданість мистецтву, талант і неймовірну атмосферу, яку ви створюєте для глядачів. Ваша праця надихає та дарує незабутні емоції», – наголосив керівник театру Сергій Скулинець.

Безліч людей допомагають глядачам зануритись в атмосферу вистави. І результат їхньої праці глядач уже бачить на сцені. Артисти Волинського драмтеатру щодня перевтілюються заради усмішок відвідувачів і власного задоволення.
Нашому театру – 85 років: як у Луцьку відзначали ювілей. ВІДЕО

Привітати колектив прийшли представники влади, шанувальники, знайомі та друзі. Нагородами та преміями вшанували людей, які усе роблять для того, аби наше мистецтво і надалі дарувало гарні емоції і демонструвало єдність нашої нації, її силу і невичерпну віру у перемогу.

Яким був цей ювілей – дивіться у відео.




Нашому театру – 85 років: як у Луцьку відзначали ювілей. ВІДЕО



Нашому театру – 85 років: як у Луцьку відзначали ювілей. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, театр
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