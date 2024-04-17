Скільком українцям заблокували рахунки за ухилення від мобілізації — розповів Мінʼюст





Про це повідомило Міністерство юстиції України у відповіді на запит



Рахунки можуть заблокувати на виконання рішення суду, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації.



Хоча в Мінʼюсті не вказали, який період охоплюють дані щодо 26 тисяч українців, там зазначили, що оновлена інформація з'явиться після 1 квітня.



Що загрожує порушникам?



Військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.



Якщо ж штраф не сплатити вчасно, то сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.



Водночас сплата штрафу не звільняє від необхідності дотримуватись правил військового обліку.



У березні 2025 року Верховна Рада схвалила законопроєкт, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Проте для цього цю суму необхідно сплатити протягом десяти днів. Нині закон не набув чинності, оскільки поки його не підписав президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні заблокували банківські рахунки 26 тисяч громадян за порушення правил мобілізації.Про це повідомило Міністерство юстиції України у відповіді на запит «РБК-Україна». Рахунки можуть заблокувати на виконання рішення суду, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації.Хоча в Мінʼюсті не вказали, який період охоплюють дані щодо 26 тисяч українців, там зазначили, що оновлена інформація з'явиться після 1 квітня.Військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.Якщо ж штраф не сплатити вчасно, то сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.Водночас сплата штрафу не звільняє від необхідності дотримуватись правил військового обліку.У березні 2025 року Верховна Рада схвалила законопроєкт, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Проте для цього цю суму необхідно сплатити протягом десяти днів. Нині закон не набув чинності, оскільки поки його не підписав президент.

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