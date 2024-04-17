Скільком українцям заблокували рахунки за ухилення від мобілізації — розповів Мінʼюст

Скільком українцям заблокували рахунки за ухилення від мобілізації — розповів Мінʼюст
В Україні заблокували банківські рахунки 26 тисяч громадян за порушення правил мобілізації.

Про це повідомило Міністерство юстиції України у відповіді на запит «РБК-Україна».

Рахунки можуть заблокувати на виконання рішення суду, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації.

Хоча в Мінʼюсті не вказали, який період охоплюють дані щодо 26 тисяч українців, там зазначили, що оновлена інформація з'явиться після 1 квітня.

Що загрожує порушникам?

Військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Якщо ж штраф не сплатити вчасно, то сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.

Водночас сплата штрафу не звільняє від необхідності дотримуватись правил військового обліку.

У березні 2025 року Верховна Рада схвалила законопроєкт, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Проте для цього цю суму необхідно сплатити протягом десяти днів. Нині закон не набув чинності, оскільки поки його не підписав президент.

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Теги: Росія, Україна, війна, мобілізація
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