Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° тепла.
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