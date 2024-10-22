Путін готується до війни з НАТО: німецька розвідка озвучила можливі терміни

Путін готується до війни з НАТО: німецька розвідка озвучила можливі терміни
Російська влада, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО.

Про це йдеться у новій доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини і Бундесверу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

У звіті сказано, що російський диктатор Володимир Путін сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.

Зазначається, що до кінця десятиліття Росія може бути повністю готова до "широкомасштабної конвенційної війни".

Водночас, за оцінкою литовської спецслужби VSD, Кремль поки що немає змоги напасти на весь Альянс. Однак росіяни можуть "перевірити НАТО" невеликою військовою операцією проти однієї або кількох країн блоку. І таким чином з'ясувати наскільки серйозно союз поставиться до своїх зобов'язань.

За даними доповіді, попри зосередженість російських військ в Україні, російські військово-повітряні сили і флот залишаються боєздатними. І тоді, коли війна в Україні закінчиться, російські частини можуть бути швидко перекинуті до кордонів із країнами Балтії. Зазначається, що "російські втрати заповнюються", а оборонна промисловість країни виробляє більше, ніж потрібно для поточного конфлікту.

Наразі витрати РФ зростають у рекордному темпі, і у 2025 році вони досягнуть близько 120 мільярдів євро, що становить понад 6% ВВП. Якщо порівнювати з 2021 роком, то військовий бюджет росіян фактично збільшився в чотири рази. За планами Кремля, чисельність армії має зрости до 1,5 мільйона осіб, а обсяги озброєння і техніки на кордоні з НАТО - збільшитися на 30-50%.

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Теги: війна, росія, нато
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