Коли краще садити картоплю навесні 2025: місячний календар

Останнім часом в Україні дуже змінився клімат, тому деякі дачники почали садити картоплю раніше, ніж зазвичай. Щоб не припуститися помилки і виростити гарний врожай на городі, дізнайтеся, коли варто садити цей популярний овоч навесні за місячним календарем і як це можна робити.Щоб картопля дійсно виросла рівною, великою і смачною, перед її посадкою варто звернутися по допомогу до місячного календаря. Згідно з ним найсприятливішими датами весни цього року для посадки картоплі вважаються такі дні, як:1 квітня4-5 квітня14-15 квітня19-20 квітня23-24 квітня28 квітня1-3 травня11 травня16-17 травня21-22 травня25-26 травня29-30 травняЦей метод посадки картоплі вважається найпопулярнішим серед українців. Але перш, ніж садити овоч на городі, варто впевнитися в тому, що температура ґрунту становить від десяти до 12 градусів тепла на глибині в 15-20 сантиметрів.В Україні така температура настає зазвичай з кінця квітня до середини травня, але це залежить як від регіону, так і від сорту картоплі.Деякі дачники спочатку садять картоплю на розсаду, і це найчастіше буває наприкінці лютого або на початку березня. У теплицях картопля росте від двох до двох із половиною місяців і адаптується до відкритого ґрунту в травні після того, як вночі закінчаться заморозки.Дачники із досвідом обирають цей спосіб через те, що так картопля менше страждає від захворювань.