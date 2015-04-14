Коли краще садити картоплю навесні 2025: місячний календар

Коли краще садити картоплю навесні 2025: місячний календар
Останнім часом в Україні дуже змінився клімат, тому деякі дачники почали садити картоплю раніше, ніж зазвичай. Щоб не припуститися помилки і виростити гарний врожай на городі, дізнайтеся, коли варто садити цей популярний овоч навесні за місячним календарем і як це можна робити.

Коли варто садити картоплю навесні 2025 року за місячним календарем

Щоб картопля дійсно виросла рівною, великою і смачною, перед її посадкою варто звернутися по допомогу до місячного календаря. Згідно з ним найсприятливішими датами весни цього року для посадки картоплі вважаються такі дні, як:

1 квітня
4-5 квітня
14-15 квітня
19-20 квітня
23-24 квітня
28 квітня
1-3 травня
11 травня
16-17 травня
21-22 травня
25-26 травня
29-30 травня

Як можна садити картоплю на городі

Спосіб 1 — одразу у відкритий ґрунт

Цей метод посадки картоплі вважається найпопулярнішим серед українців. Але перш, ніж садити овоч на городі, варто впевнитися в тому, що температура ґрунту становить від десяти до 12 градусів тепла на глибині в 15-20 сантиметрів.

В Україні така температура настає зазвичай з кінця квітня до середини травня, але це залежить як від регіону, так і від сорту картоплі.

Спосіб 2 — посадка на розсаду

Деякі дачники спочатку садять картоплю на розсаду, і це найчастіше буває наприкінці лютого або на початку березня. У теплицях картопля росте від двох до двох із половиною місяців і адаптується до відкритого ґрунту в травні після того, як вночі закінчаться заморозки.

Дачники із досвідом обирають цей спосіб через те, що так картопля менше страждає від захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: картопля, посадка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли краще садити картоплю навесні 2025: місячний календар
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 29 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29 березня
Сьогодні, 01:30
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Путін готується до війни з НАТО: німецька розвідка озвучила можливі терміни
28 березня, 23:19
Схожі новини
Коли садити картоплю 2025 року: важливе правило для високого врожаю Коли садити картоплю 2025 року: важливе правило для високого врожаю
15 березня, 05:07
Коли садити цибулю навесні у відкритий ґрунт: сприятливі дні Коли садити цибулю навесні у відкритий ґрунт: сприятливі дні
27 березня, 05:17
Скільки у Луцьку коштує перша молода картопля Скільки у Луцьку коштує перша молода картопля
13 березня, 08:20
В Україні знову дорожчає картопля В Україні знову дорожчає картопля
26 січня, 22:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли краще садити картоплю навесні 2025: місячний календар
Сьогодні, 05:17
 0
Курс валют на 29 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29 березня
Сьогодні, 01:30
 0
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Путін готується до війни з НАТО: німецька розвідка озвучила можливі терміни
28 березня, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8