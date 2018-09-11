У Луцьку стартує реєстрація проєктів на новий конкурс «Бюджет участі 4.5.0»

З 1 квітня у Луцьку розпочинається реєстрація заяв до участі в "Бюджеті участі 4.5.0". Проєкти на новий конкурс можна подати до 30 квітня.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Максимальна сума, яку може отримати один проєкт, становить 250 тисяч гривень. Обсяг фінансування на реалізацію всіх проєктів-переможців становить 4 мільйони гривень. Загалом планується підтримати 16 ініціатив.До участі, а також до голосування, можуть зголошуватися всі повнолітні мешканці Луцька й громади.Голосування за відібрані проєкти триватиме 1-10 червня. Визначення проєктів-переможців відбуватиметься з 11 до 15 червня. Реалізувати свої проєкти автори мають до кінця 2025 року.Як і торік, конкурс проведуть: у першому та другому півріччях. Першу частину проєктів планують реалізувати до кінця цього року, а другу частину — у 2026-му.