У Луцьку стартує реєстрація проєктів на новий конкурс «Бюджет участі 4.5.0»

У Луцьку стартує реєстрація проєктів на новий конкурс «Бюджет участі 4.5.0»
З 1 квітня у Луцьку розпочинається реєстрація заяв до участі в "Бюджеті участі 4.5.0". Проєкти на новий конкурс можна подати до 30 квітня.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Максимальна сума, яку може отримати один проєкт, становить 250 тисяч гривень. Обсяг фінансування на реалізацію всіх проєктів-переможців становить 4 мільйони гривень. Загалом планується підтримати 16 ініціатив.

До участі, а також до голосування, можуть зголошуватися всі повнолітні мешканці Луцька й громади.

Голосування за відібрані проєкти триватиме 1-10 червня. Визначення проєктів-переможців відбуватиметься з 11 до 15 червня. Реалізувати свої проєкти автори мають до кінця 2025 року.

Як і торік, конкурс проведуть: у першому та другому півріччях. Першу частину проєктів планують реалізувати до кінця цього року, а другу частину — у 2026-му.

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Теги: Бюджет участі, конкурс, Луцьк
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