Дніпро зазнало масового удару рашистськими дронами: є загиблі
Сьогодні, 11:24
Увечері 28 березня російські війська завдали удару безпілотниками по Дніпру. В результаті атаки загинули четверо людей, ще 21 особа отримала поранення.
Про це повідомили в ДСНС.
За їхніми даними, Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.
Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.
Тим часом, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак повідомив, що наймолодшим серед постРаждалих – 19 років, найстаршому – 74.
У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу.
“Кадри справжнього геноциду, що ранять в саме серце. Мирні райони Дніпра. Оселі й вулиці, де вирувало життя. Тепер мають такий вигляд… Ранок після складної ночі. Тримаймося!”, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Він також зазначив, що оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БпЛА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в ДСНС.
За їхніми даними, Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.
Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.
Тим часом, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак повідомив, що наймолодшим серед постРаждалих – 19 років, найстаршому – 74.
У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу.
“Кадри справжнього геноциду, що ранять в саме серце. Мирні райони Дніпра. Оселі й вулиці, де вирувало життя. Тепер мають такий вигляд… Ранок після складної ночі. Тримаймося!”, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Він також зазначив, що оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БпЛА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В аварії поблизу Луцька загинув велосипедист
Сьогодні, 12:13
Дніпро зазнало масового удару рашистськими дронами: є загиблі
Сьогодні, 11:24
Понад півтори тисячі орків та 23 танки: повідомили про втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 10:30