Дніпро зазнало масового удару рашистськими дронами: є загиблі

Дніпро зазнало масового удару рашистськими дронами: є загиблі
Увечері 28 березня російські війська завдали удару безпілотниками по Дніпру. В результаті атаки загинули четверо людей, ще 21 особа отримала поранення.

Про це повідомили в ДСНС.

За їхніми даними, Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

Тим часом, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак повідомив, що наймолодшим серед постРаждалих – 19 років, найстаршому – 74.

У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу.

“Кадри справжнього геноциду, що ранять в саме серце. Мирні райони Дніпра. Оселі й вулиці, де вирувало життя. Тепер мають такий вигляд… Ранок після складної ночі. Тримаймося!”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БпЛА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рік тому волинська «Сталева Сотка» стала механізованою бригадою ЗСУ
Сьогодні, 12:51
В аварії поблизу Луцька загинув велосипедист
Сьогодні, 12:13
Дніпро зазнало масового удару рашистськими дронами: є загиблі
Сьогодні, 11:24
Понад півтори тисячі орків та 23 танки: повідомили про втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 10:30
У Луцьку стартує реєстрація проєктів на новий конкурс «Бюджет участі 4.5.0»
Сьогодні, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку побили і пограбували підлітка, підозрюваних впіймали
Сьогодні, 13:40
 0
За минулу добу волиняни влаштували сім пожеж, спалюючи сухостій
Сьогодні, 13:20
 0
У Ківерцях – серйозна ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
Рік тому волинська «Сталева Сотка» стала механізованою бригадою ЗСУ
Сьогодні, 12:51
 0
В аварії поблизу Луцька загинув велосипедист
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8