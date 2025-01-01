Дніпро зазнало масового удару рашистськими дронами: є загиблі





Про це



За їхніми даними, Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.



Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.



Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.



Тим часом, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак повідомив, що наймолодшим серед постРаждалих – 19 років, найстаршому – 74.



У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу.



“Кадри справжнього геноциду, що ранять в саме серце. Мирні райони Дніпра. Оселі й вулиці, де вирувало життя. Тепер мають такий вигляд… Ранок після складної ночі. Тримаймося!”, – написав він у своєму телеграм-каналі.



Він також зазначив, що оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БпЛА.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 28 березня російські війська завдали удару безпілотниками по Дніпру. В результаті атаки загинули четверо людей, ще 21 особа отримала поранення.Про це повідомили в ДСНС.За їхніми даними, Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.Тим часом, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак повідомив, що наймолодшим серед постРаждалих – 19 років, найстаршому – 74.У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу.“Кадри справжнього геноциду, що ранять в саме серце. Мирні райони Дніпра. Оселі й вулиці, де вирувало життя. Тепер мають такий вигляд… Ранок після складної ночі. Тримаймося!”, – написав він у своєму телеграм-каналі.Він також зазначив, що оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БпЛА.

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