У Ківерцях – серйозна ДТП. ВІДЕО

У Ківерцях – серйозна ДТП. ВІДЕО
На автодорозі Луцьк-Маневичі, в Ківерцях, трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали та публікують відео.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення двох автомобілів. На місці працюють поліція і медики.

Також повідомляють, що одна з автівок після автопригоди загорілася.

Ми звернулися за коментарем у Головне управління нацполіції області. Деталі опублікуємо згодом.


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