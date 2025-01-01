У Ківерцях – серйозна ДТП. ВІДЕО





Про це пишуть місцеві телеграм-канали та публікують відео.



За попередньою інформацією, відбулося зіткнення двох автомобілів. На місці працюють поліція і медики.



Також повідомляють, що одна з автівок після автопригоди загорілася.



Ми звернулися за коментарем у Головне управління нацполіції області. Деталі опублікуємо згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автодорозі Луцьк-Маневичі, в Ківерцях, трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода.Про це пишуть місцеві телеграм-канали та публікують відео.За попередньою інформацією, відбулося зіткнення двох автомобілів. На місці працюють поліція і медики.Також повідомляють, що одна з автівок після автопригоди загорілася.Ми звернулися за коментарем у Головне управління нацполіції області. Деталі опублікуємо згодом.

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